6 напоїв, які запустять ваш імунітет по-новому та захистять від хвороб

Вода

Оскільки тіло людини на 60-70% складається з води, вживання її достатньої кількості важливе для підтримки всіх процесів в організмі, у тому числі й імунних. Коли організм зневоднений, це сприятливе середовище для розмноження бактерій і вірусів.

Найчастіше саме слизові оболонки носа, рота та горла вражають віруси. Вода підтримує ці системи та зволожує їх. Вода також є важливим компонентом лімфатичної рідини, яка доставляє лейкоцити. Вони допомагають боротися з інфекціями.

Зелений чай

Зелений чай багатий корисними поліфенолами-флавоноїдами, які знижують ризик розвитку серцевих захворювань і деяких видів раку.

Дослідження в журналі Molecules показало, що зелений чай зміцнює імунітет завдяки антиоксидантам, які допомагають захистити клітини від окислення та активних форм кисню.

Кефір

Як і йогурт, кефір багатий корисними пробіотиками, які допомагають підтримувати збалансовану мікробіоту шлунково-кишкового тракту. Основною бактерією кефіру є Lactobacillus kefiri.

У статті в журналі Nutrients, повідомляється, що кефір має антиоксидантну, протимікробну, протизапальну та ранозагоювальну дію на здоров'я.

Чай з лимоном та імбиром

Лимонно-імбирний чай багатий вітаміном С, Згідно з дослідженням у журналі Antioxidants, вітамін С має протизапальні властивості та допомагає зменшити негативні імунні реакції.

Імбир містить понад 100 біологічно активних сполук, які допомагають боротися з нудотою, знижують ризик розвитку деяких видів раку, покращують ліпіди в крові, зменшують запалення.

Сік апельсина чи грейпфрута

Вітамін С і фолієва кислота в цитрусових соках підтримують цілісність імунних бар'єрів і захищають імунні клітини. Біоактивні сполуки в цитрусових мають протизапальну дію для підтримки імунітету.

Апельсиновий і грейпфрутовий соки забезпечують 100% щоденної кількості вітаміну С. Проте зверніть увагу, що йдеться саме про натуральний свіжовичавлений сік, а не придбаний у магазині.

Томатний сік

Помідори також багаті вітаміном С, а також лікопіном, який допомагає зменшити запалення в організмі.

Тому томатний суп часто рекомендують під час застуди чи грипу, оскільки він містить вітамін С. Так само як і цитрусові соки, томати забезпечують добову норму цього вітаміну для людини.