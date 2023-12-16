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6 напитков, которые запустят ваш иммунитет по-новому и защитят от болезней

Напитки для укрепления иммунитета (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

В период холодов как никогда важно поддерживать свой иммунитет, чтобы меньше болеть или как можно быстрее выздоравливать. Лучше всего укреплять иммунную систему путем того, что мы употребляем.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на медиа о здоровом питании Eat This Not That рассказывает о напитках, которые помогут укрепить иммунную систему.

Вода

Поскольку тело человека на 60-70% состоит из воды, употребление ее в достаточном количестве важно для поддержания всех процессов в организме, в том числе и иммунных. Когда организм обезвожен, это питательная среда для размножения бактерий и вирусов.

Чаще всего именно слизистые носа, рта и горла поражают вирусы. Вода поддерживает эти системы и увлажняет их. Вода также является важным компонентом лимфатической жидкости, доставляющей лейкоциты. Они помогают бороться с инфекциями.

Зеленый чай

Зеленый чай богат полезными полифенолами-флавоноидами, снижающими риск развития сердечных заболеваний и некоторых видов рака.

Исследование в журнале Molecules показало, что зеленый чай укрепляет иммунитет благодаря антиоксидантам, помогающим защитить клетки от окисления и активных форм кислорода.

Кефир

Как и йогурт, кефир богат полезными пробиотиками, помогающими поддерживать сбалансированную микробиоту желудочно-кишечного тракта. Основной кефирной бактерией является Lactobacillus kefiri.

В статье в журнале Nutrients сообщается, что кефир оказывает антиоксидантное, противомикробное, противовоспалительное и ранозаживляющее действие на здоровье.

Чай с лимоном и имбирем

Лимонно-имбирный чай богат витамином С. Согласно исследованию в журнале Antioxidants, витамин С обладает противовоспалительными свойствами и помогает уменьшить негативные иммунные реакции.

Имбирь содержит более 100 биологически активных соединений, которые помогают бороться с тошнотой, снижают риск развития некоторых видов рака, улучшают липиды в крови, уменьшают воспаление.

Сок апельсина или грейпфрута

Витамин С и фолиевая кислота в цитрусовых соках поддерживают целостность иммунных барьеров и защищают иммунные клетки. Биоактивные соединения в цитрусовых оказывают противовоспалительное действие для поддержания иммунитета.

Апельсиновый и грейпфрутовый соки обеспечивают 100% ежедневного количества витамина С. Однако обратите внимание, что речь идет именно о натуральном свежевыжатом соке, а не приобретенном в магазине.

Томатный сок

Помидоры также богаты витамином С, а также ликопином, помогающим уменьшить воспаление в организме.

Поэтому томатный суп часто рекомендуют во время простуды или гриппа, поскольку он содержит витамин С. Так же, как и цитрусовые соки, томаты обеспечивают суточную норму этого витамина для человека.

 

Раньше мы рассказывали, как правильно поддерживать иммунитет, чтобы не пришлось его "поднимать".

Читайте также, как высокая температура показывает работу иммунитета.

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