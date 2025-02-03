6 міст майбутнього, які будують 5 найбагатших людей на планеті

Snailbrook (Ілон Маск)

Це селище розташоване недалеко від Остіна, штат Техас, де з 2021 року знаходиться автовиробник Маска, Tesla. Згідно зі звітами, найбагатша людина у світі придбала від 3 500 до 6 000 акрів землі для цього амбітного проєкту. Наразі триває будівництво заводів та об'єктів, які підтримуватимуть діяльність SpaceX та The Boring Company.

Snailbrook розташований за 56 км (35 миль) від Остіна і наразі являє собою скромне поселення з кількома мобільними будинками і зоною для відпочинку на свіжому повітрі. Однак це лише початок грандіозних змін.

Нещодавно Маск представив плани першого етапу проекту під назвою Project Amazing - Phase I. Згідно з цими планами, у Snailbrook з'являться вулиці з назвами, натхненними The Boring Company, як-от Boring Boulevard, Waterjet Way і Cutterhead Crossing. Крім того, буде побудовано 110 окремих будинків і школа в стилі Монтессорі.

Snailbrook прагне запропонувати своїм майбутнім жителям доступне житло порівняно із сусіднім Остіном. Очікується, що оренда будинку тут коштуватиме всього 800 доларів на місяць, тоді як середня вартість оренди в Остіні, за даними сайту нерухомості Zillow, становить 1 995 доларів.

Під час планування міста Маск консультувався з різними креативними особистостями, включно зі своєю колишньою партнеркою Граймс і навіть Каньє Вестом. Експерти припускають, що в найближчі десятиліття Snailbrook може перетворитися на процвітаюче утопічне місто, що втілює футуристичні ідеї Маска.

Колонія на Марсі

Але амбіції Маска простягаються набагато далі Snailbrook: до 2050 року він також планує створити автономну колонію на Марсі для одного мільйона людей. SpaceX прагне зробити життя багатопланетним, і Маск хоче використовувати кораблі Starship для перевезення пасажирів і вантажів на Червону планету під час сприятливих вирівнювань Землі і Марса, які відбуваються кожні 26 місяців.

Маск визнає, що життя для перших поселенців на Марсі буде "важким" і "небезпечним", і навіть зізнався, що деякі колоністи можуть загинути. Однак він сподівається, що жага до пригод спонукає відважних дослідників ризикнути.

Перші жителі колонії займатимуться створенням життєво важливої інфраструктури, такої як системи життєзабезпечення і житлові комплекси. У довгостроковій перспективі Маск бачить процвітаюче марсіанське місто з численними економічними можливостями для переселенців.

Маск уже запропонував кілька способів фінансування цього сміливого проекту. Серед них - запуск супутників і обслуговування Міжнародної космічної станції, чим SpaceX уже активно займається. Ще одне потенційне джерело доходу - надшвидкісні міжконтинентальні польоти на Землі, де космічні кораблі перевозитимуть пасажирів між точками на планеті менш ніж за годину.

Одне можна сказати точно: проєкт буде неймовірно дорогим. Однак Маск пророкує, що в майбутньому подорож на Марс стане набагато доступнішою і може коштувати менше ніж 200 000 доларів за квиток.

Проте футуристичне бачення Маска викликало чимало суперечок. Критики висловлюють занепокоєння з приводу здійсненності проєкту, його впливу на довкілля, а також етичних питань, пов'язаних із пріоритетом колонізації Марса на тлі серйозних проблем на Землі.

Незважаючи на критику, найбагатша людина у світі нещодавно заявила, що людина зможе висадитися на Марсі вже за чотири роки, а автономне місто можна побудувати всього за 20 років.

Джефф Безос (Колонії О'Ніла)

Ілон Маск - не єдиний мільярдер, який мріє про космічну спільноту. У 2019 році Джефф Безос представив грандіозні плани зі створення плаваючих колоній у космосі на презентації своєї компанії з освоєння космосу - Blue Origin.

Безос детально розповів про футуристичну концепцію колоній О'Ніла, натхненну ідеєю фізика Джерарда О'Ніла, запропонованою ще 1976 року. Ці циліндри, що обертаються, здатні імітувати земну гравітацію, могли б перебувати на орбіті Землі і, за словами засновника Amazon, теоретично вмістити до одного трильйона людей.

Описуючи колонії як "найкращий день на Мауї цілий рік", Безос малює утопічну картину - світ без дощу і землетрусів, куди люди добровільно переселяться в майбутньому.

Як показано на концепт-артах, ці просунуті колонії включатимуть різноманітні екосистеми з високошвидкісним транспортом, сільськогосподарськими зонами, парками відпочинку і навіть національними парками. Деякі колонії зможуть відтворювати земні міста, поєднуючи звичне середовище з унікальним досвідом життя в космосі.

Безос також запропонував унікальну особливість - у деяких районах можна буде регулювати рівень гравітації, створюючи зони невагомості для відпочинку, де жителі зможуть буквально літати за допомогою власних крил.

Це звучить занадто добре, щоб бути правдою, і сам Безос визнає, що наука ще не винайшла технології, необхідні для будівництва таких колоній. Однак він пообіцяв закласти фундамент для майбутніх поколінь.

Першим кроком у цьому напрямку став проєкт Blue Moon - місячний посадковий модуль, призначений для доставки вантажів і людей на поверхню Місяця. У майбутньому цей корабель може зіграти ключову роль у створенні інфраструктури для космічних колоній.

Марк Лор (Телоса)

Тим часом, колишній керівник Walmart Марк Лор представив футуристичний план будівництва сталого міста в пустелі США. За словами Лора, утопічне місто Телоса об'єднає чистоту Токіо, різноманітність Нью-Йорка і соціальні послуги Стокгольма.

Телоса займе 607 квадратних кілометрів і після завершення будівництва зможе вмістити п'ять мільйонів жителів. Місце для міста ще не вибрано, але розглядаються Невада, Юта, Техас і Аризона.

Телоса спроектована як "місто 15 хвилин", де робота, школи і всі необхідні зручності будуть знаходитися в пішій доступності від житлових районів. Місто обіцяє екологічну архітектуру, стійку енергетику і систему водопостачання, стійку до посух.

Вражаюче, але за оцінками експертів, місто може досягти цільової чисельності населення в 5 мільйонів осіб протягом найближчих 40 років.

Перший етап будівництва, розрахований на 50 000 жителів, що займає 6 квадратних кілометрів, обійдеться приблизно в 25 мільярдів доларів. У той час як загальна вартість проекту оцінюється в колосальні 400 мільярдів доларів.

Фінансування проєкту надходитиме з різних джерел, включно з приватними інвесторами, філантропами, федеральними та державними грантами, а також субсидіями на економічний розвиток. Якщо будівництво піде за планом, перші щасливі жителі зможуть заселитися в Телосу вже до 2030 року.

Пітер Тіль (Seasteadings)

Технологічний мільярдер Пітер Тіль є інвестором і засновником The Seasteading Institute, створеного 2008 року. Ця некомерційна організація виступає за розвиток плавучих міст в океані. Ці новаторські морські спільноти замислюються як екологічно стійкі та такі, що надають жителям певну політичну автономію.

Однак The Seasteading Institute не займається безпосереднім будівництвом морських поселень, а підтримує і надихає інших на реалізацію подібних ініціатив.

Один із підтримуваних інститутом проєктів - Arktide, екологічно орієнтована компанія з Флориди, що займається будівництвом доступного житла на воді.

Мета Arktide - створення стійкої морської інфраструктури, яка задовольняє основні потреби людей і одночасно сприяє процвітанню океанської екосистеми. Наразі компанія розробляє інноваційні проєкти, орієнтовані на безпеку і доступність як для приватних осіб, так і для бізнесу, зацікавлених у переселенні на море.

Крім того, Arktide бере участь у конкурсі Carbon Removal XPRIZE з призовим фондом 100 мільйонів доларів. Компанія прагне видаляти понад одну гігатонну вуглецю з атмосфери Землі за допомогою природних процесів в океані.

Кронпринц Мохаммед бін Салман (NEOM)

Проєкт, що наче вийшов із наукової фантастики, NEOM - це вражаючий урбаністичний розвиток, який наразі формується в пустелі Саудівської Аравії.

Оголошений у 2017 році, мегапроєкт вартістю 1,5 трлн доларів вражає своїми масштабами. Він майже завбільшки з Бельгію і складається з кількох футуристичних зон, включно з The Line - дзеркальним лінійним мегаполісом із передбачуваним населенням дев'ять мільйонів людей.

NEOM включатиме 10 різних регіонів, що охоплюють 26 500 квадратних кілометрів у північно-західній провінції Табук, яка межує з Червоним морем і затокою Акаба. За площею він порівнянний з Албанією і майже так само великий, як Бельгія.

Серед запропонованих регіонів NEOM - острівний курорт, гірськолижний комплекс, плавучий індустріальний порт-місто, ультра-розкішний перевернутий хмарочос і The Line, що, мабуть, є найамбітнішою (і найдорожчою) частиною проєкту.

Однак незважаючи на те, що будівництво вже триває, плани щодо The Line були значно скорочені. Згідно зі звітом Bloomberg, до 2030 року заплановане 170-кілометрове місто буде збудовано лише на 2,4 кілометрів. Крім того, замість 1,5 мільйона осіб до кінця десятиліття, в The Line зможе оселитися лише 300 000 жителів.

Багато експертів вважають, що реалізація мегапроєкту в повному обсязі малоймовірна і що він може виявитися нездійсненним.