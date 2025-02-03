6 городов будущего, которые строят 5 самых богатых людей на планете

Snailbrook (Илон Маск)

Этот поселок расположен недалеко от Остина, штат Техас, где с 2021 года находится автопроизводитель Маска, Tesla. Согласно отчетам, самый богатый человек в мире приобрел от 3 500 до 6 000 акров земли для этого амбициозного проекта. Сейчас ведется строительство заводов и объектов, которые будут поддерживать деятельность SpaceX и The Boring Company.

Snailbrook находится в 56 км (35 миль) от Остина и на данный момент представляет собой скромное поселение с несколькими мобильными домами и зоной для отдыха на свежем воздухе. Однако это лишь начало грандиозных перемен.

Недавно Маск представил планы первого этапа проекта под названием Project Amazing - Phase I. Согласно этим планам, в Snailbrook появятся улицы с названиями, вдохновленными The Boring Company, такие как Boring Boulevard, Waterjet Way и Cutterhead Crossing. Кроме того, будет построено 110 отдельных домов и школа в стиле Монтессори.

Snailbrook стремится предложить своим будущим жителям доступное жилье по сравнению с соседним Остином. Ожидается, что аренда дома здесь будет стоить всего 800 долларов в месяц, тогда как средняя стоимость аренды в Остине, по данным сайта недвижимости Zillow, составляет 1 995 долларов.

При планировании города Маск консультировался с разными креативными личностями, включая свою бывшую партнершу Граймс и даже Канье Уэста. Эксперты предполагают, что в ближайшие десятилетия Snailbrook может превратиться в процветающий утопический город, воплощающий футуристические идеи Маска.

Snailbrook (фото: MSN)

Колония на Марсе

Но амбиции Маска простираются гораздо дальше Snailbrook: к 2050 году он также планирует создать автономную колонию на Марсе для одного миллиона человек. SpaceX стремится сделать жизнь многопланетной, и Маск хочет использовать корабли Starship для перевозки пассажиров и грузов на Красную планету во время благоприятных выравниваний Земли и Марса, которые происходят каждые 26 месяцев.

Маск признает, что жизнь для первых поселенцев на Марсе будет "тяжелой" и "опасной", и даже признался, что некоторые колонисты могут погибнуть. Однако он надеется, что жажда приключений побудит отважных исследователей рискнуть.

Первые жители колонии будут заниматься созданием жизненно важной инфраструктуры, такой как системы жизнеобеспечения и жилые комплексы. В долгосрочной перспективе Маск видит процветающий марсианский город с многочисленными экономическими возможностями для переселенцев.

Маск уже предложил несколько способов финансирования этого смелого проекта. Среди них - запуск спутников и обслуживание Международной космической станции, чем SpaceX уже активно занимается. Еще один потенциальный источник дохода - сверхскоростные межконтинентальные полеты на Земле, где космические корабли будут перевозить пассажиров между точками на планете менее чем за час.

Одно можно сказать точно: проект будет невероятно дорогим. Однако Маск предсказывает, что в будущем путешествие на Марс станет гораздо доступнее и может стоить менее 200 000 долларов за билет.

Тем не менее, футуристическое видение Маска вызвало немало споров. Критики выражают обеспокоенность по поводу осуществимости проекта, его воздействия на окружающую среду, а также этических вопросов, связанных с приоритетом колонизации Марса на фоне серьезных проблем на Земле.

Несмотря на критику, самый богатый человек в мире недавно заявил, что человек сможет высадиться на Марсе уже через четыре года, а автономный город может быть построен всего за 20 лет.

Как может выглядеть колония на Марсе (фото: MSN)

Джефф Безос (Колония О’Нила)

Илон Маск - не единственный миллиардер, мечтающий о космическом сообществе. В 2019 году Джефф Безос представил грандиозные планы по созданию плавающих колоний в космосе на презентации своей компании по освоению космоса - Blue Origin.

Безос детально рассказал о футуристической концепции колоний О’Нила, вдохновленной идеей физика Джерарда О’Нила, предложенной еще в 1976 году. Эти вращающиеся цилиндры, способные имитировать земную гравитацию, могли бы находиться на орбите Земли и, по словам основателя Amazon, теоретически вместить до одного триллиона человек.

Описывая колонии как "лучший день на Мауи круглый год", Безос рисует утопическую картину - мир без дождя и землетрясений, куда люди добровольно переселятся в будущем.

Как показано на концепт-артах, эти продвинутые колонии будут включать разнообразные экосистемы с высокоскоростным транспортом, сельскохозяйственными зонами, парками отдыха и даже национальными парками. Некоторые колонии смогут воссоздавать земные города, сочетая привычную среду с уникальным опытом жизни в космосе.

Безос также предложил уникальную особенность - в некоторых районах можно будет регулировать уровень гравитации, создавая зоны невесомости для отдыха, где жители смогут буквально летать с помощью собственных крыльев.

Это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, и сам Безос признает, что наука еще не изобрела технологии, необходимые для строительства таких колоний. Однако он пообещал заложить фундамент для будущих поколений.

Первым шагом в этом направлении стал проект Blue Moon - лунный посадочный модуль, предназначенный для доставки грузов и людей на поверхность Луны. В будущем этот корабль может сыграть ключевую роль в создании инфраструктуры для космических колоний.

Колония О’Нила (фото: MSN)

Марк Лор (Телоса)

Тем временем, бывший руководитель Walmart Марк Лор представил футуристический план строительства устойчивого города в пустыне США. По словам Лора, утопический город Телоса объединит чистоту Токио, разнообразие Нью-Йорка и социальные услуги Стокгольма.

Телоса займет 607 квадратных километров и после завершения строительства сможет вместить пять миллионов жителей. Место для города еще не выбрано, но рассматриваются Невада, Юта, Техас и Аризона.

Телоса спроектирована как "город 15 минут", где работа, школы и все необходимые удобства будут находиться в пешей доступности от жилых районов. Город обещает экологичную архитектуру, устойчивую энергетику и систему водоснабжения, устойчивую к засухам.

Поразительно, но по оценкам экспертов, город может достичь целевой численности населения в 5 миллионов человек в течение ближайших 40 лет.

Первый этап строительства, рассчитанный на 50 000 жителей и занимающий 6 квадратных километров, обойдется примерно в 25 миллиардов долларов. В то время как общая стоимость проекта оценивается в колоссальные 400 миллиардов долларов.

Финансирование проекта будет поступать из различных источников, включая частных инвесторов, филантропов, федеральные и государственные гранты, а также субсидии на экономическое развитие. Если строительство пойдет по плану, первые счастливые жители смогут заселиться в Телосу уже к 2030 году.

Телоса (фото: MSN)

Питер Тиль (Seasteadings)

Технологический миллиардер Питер Тиль является инвестором и основателем The Seasteading Institute, созданного в 2008 году. Эта некоммерческая организация выступает за развитие плавучих городов в океане. Эти новаторские морские сообщества задумываются как экологически устойчивые и предоставляющие жителям определенную политическую автономию.

Однако The Seasteading Institute не занимается непосредственным строительством морских поселений, а поддерживает и вдохновляет других на реализацию подобных инициатив.

Один из поддерживаемых институтом проектов - Arktide, экологически ориентированная компания из Флориды, занимающаяся строительством доступного жилья на воде.

Цель Arktide - создание устойчивой морской инфраструктуры, которая удовлетворяет основные потребности людей и одновременно способствует процветанию океанской экосистемы. В настоящее время компания разрабатывает инновационные проекты, ориентированные на безопасность и доступность как для частных лиц, так и для бизнеса, заинтересованных в переселении на море.

Кроме того, Arktide участвует в конкурсе Carbon Removal XPRIZE с призовым фондом 100 миллионов долларов. Компания стремится удалять более одной гигатонны углерода из атмосферы Земли с помощью естественных процессов в океане.

Seasteadings (фото: MSN)

Кронпринц Мохаммед бин Салман (NEOM)

Проект, словно вышедший из научной фантастики, NEOM - это поразительное урбанистическое развитие, которое в настоящее время формируется в пустыне Саудовской Аравии.

Объявленный в 2017 году, мегапроект стоимостью 1,5 трлн долларов поразителен своими масштабами. Он почти размером с Бельгию и состоит из нескольких футуристических зон, включая The Line - зеркальный линейный мегаполис с предполагаемым населением девять миллионов человек.

NEOM будет включать 10 различных регионов, охватывающих 26 500 квадратных километров в северо-западной провинции Табук, которая граничит с Красным морем и заливом Акаба. По площади он сравним с Албанией и почти так же велик, как Бельгия.

Среди предложенных регионов NEOM - островной курорт, горнолыжный комплекс, плавучий индустриальный порт-город, ультра-роскошный перевернутый небоскреб и The Line, который, пожалуй, является самой амбициозной (и самой дорогой) частью проекта.

Однако несмотря на то, что строительство уже идет, планы по The Line были значительно сокращены. Согласно отчету Bloomberg, к 2030 году запланированный 170-километровый город будет построен всего на 2,4 километров. Кроме того, вместо 1,5 миллиона человек к концу десятилетия, в The Line сможет поселиться лишь 300 000 жителей.

Многие эксперты считают, что реализация мегапроекта в полном объеме маловероятна и что он может оказаться неосуществимым.

NEOM (фото: MSN)