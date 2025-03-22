6 міні-серіалів, від яких перехоплює подих. Вас миттєво "затягне"

"Юнацтво"

Новий міні-серіал розповість про підлітка, який скоїв жахливе. Втім, слідчим та психіатрам ще треба з'ясувати, чи дійсно дитина пішла на моторошний злочин, і що сталося насправді. Історія дуже важка й заплутана.

"Захищаючи Джейкоба"

Напружений й заплутаний міні-серіал розповість про історію, схожу з "Юнацтвом". На вас чекає психологічна драма про підлітка, якого звинувачують у вбивстві. Чи зможуть батьки хлопчика захистити його від величезної біди?

"Ерік"

Психологічний трилер розповість про зникнення дитини. Батько хлопчика - ляльковод, він нещасливий у шлюбі. І коли він розуміє, що не може знайти сина, зловживання речовинами "підкине" йому моторошний варіант "спілкування" з дитиною.

"Дисклеймер"

Новий психологічний трилер розповість про журналістку, яка має знайти відповіді на дуже непрості питання. Міні-серіал побудовано так, що ви будете бачити події не у хронологічному порядку, через що сюжет стане ще більш заплутаним.

"Алієніст"

А цей серіал, хоча й отримав два сезони, все ще підпадає під категорію "міні", адже епізодів усього 18. На вас чекає історія, від якої можна затамувати подих. Дивіться, як дивне тріо головних героїв шукатиме психопатів, які жорстоко вбивають дітей.

"Я - ніч"

Цікавий міні-серіал розповість про дівчину, яка намагається розплутати таємниці свого дитинства. Вона жила не з батьками, її чомусь залишили з прибиральницею, яка насилу могла її виховувати. Але чому так сталося?

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