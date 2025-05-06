Не все так корисно, як здається: 6 міфів про "здорову їжу", які має знати кожен

Популярні уявлення про здорове харчування не завжди відповідають дійсності. Навколо "здорової їжі" виникло багато міфів, в які продовжують вірити мільйони, хоча наукові дослідження давно їх спростували.

РБК-Україна (проект Styler) також повідомляє про правила, який варто дотримуватись при правильному харчуванні.

Сухофрукти - не завжди корисні

За словами гастроентеролога Євгенії Белінської, вони містять вітаміни та багато концентрованого цукру. До того ж вони часто оброблені консервантами чи підсолоджувачами.

Тому їсти їх можна, але будьте обережні, вони часто провокують здуття і в необмеженій кількості та можуть навіть сприяти набору ваги.

Натуральне не означає безпечне

Не кожен "натуральний" продукт корисний. Наприклад, "натуральні" сиропи - це все той же цукор.

Натуральні продукти можуть бути вирощені в екологічно забруднених районах і можуть містити важкі метали, пестициди або інші шкідливі речовини.

Без належної обробки та зберігання натуральні продукти швидко псуються і можуть спричинити харчове отруєння (наприклад, від зараження сальмонелою або ботулізмом).

Безглютенове - не завжди краще

Якщо немає целіакії або непереносимості глютену, сенсу уникати його немає. А в "безглютеновому" часто більше цукру, жиру та крохмалю.

Для людей без целіакії чи глютенової чутливості відмова від глютену не дає жодної доведеної користі. Іноді це навіть погіршує харчування.

Крім того, ціна не завжди відповідає якості, а багато безглютенових продуктів - це просто маркетинговий хід.

Вітаміни в таблетках - не заміна їжі

Жоден БАД не перекриє дефіцит повноцінного харчування.

Харчування - це не лише вітаміни: Їжа містить не тільки вітаміни, а й мінерали, білки, жири, вуглеводи, клітковину, антиоксиданти, фітонутрієнти - всі вони важливі для здоров’я. Таблетки зазвичай містять лише деякі з цих речовин.

Вітаміни з їжі засвоюються краще. Наприклад, вітамін C з апельсина засвоюється ефективніше, ніж його синтетичний аналог у таблетці, завдяки наявності супутніх речовин (флавоноїдів)

Фреш не замінює фрукти

У фрешах менше клітковини і більше цукру. Глюкоза всмоктується швидше, тому голод настає скоріше.

Один стакан соку може містити кілька фруктів, які у твердому вигляді ви б не з’їли за раз - це сприяє переїданню та надлишковому споживанню калорій.

Деякі корисні речовини (наприклад, вітамін C) швидко руйнуються при контакті з повітрям та світлом, тому фреш швидко втрачає свою поживну цінність.

Хліб - не ворог

Цільнозерновий хліб - джерело енергії, клітковини, мікроелементів. Він не є основною причиною набору ваги, а лише надлишок калорій у раціоні.

Помірне споживання хліба - цілком прийнятне в раціоні для схуднення. Повна відмова від улюблених продуктів, як-от хліб, може призвести до зривів і переїдання.

Правила здорового харчування

Здорове харчування - це основа добробуту та енергії. Ось кілька основних принципів, як можна харчуватись здорово: