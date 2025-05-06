Не все так полезно, как кажется: 6 мифов о "здоровой пище", которые должен знать каждый
Популярные представления о здоровом питании не всегда соответствуют действительности. Вокруг "здоровой пищи" возникло много мифов, в которые продолжают верить миллионы, хотя научные исследования давно их опровергли.
РБК-Украина (проект Styler) также сообщает о правилах, которые стоит соблюдать при правильном питании.
Сухофрукты - не всегда полезны
По словам гастроэнтеролога Евгении Белинской, они содержат витамины и много концентрированного сахара. К тому же они часто обработаны консервантами или подсластителями.
Поэтому есть их можно, но будьте осторожны, они часто провоцируют вздутие и в неограниченном количестве могут даже способствовать набору веса.
Натуральное не значит безопасное
Не каждый "натуральный" продукт полезен. Например, "натуральные" сиропы - это все тот же сахар.
Натуральные продукты могут быть выращены в экологически загрязненных районах и могут содержать тяжелые металлы, пестициды или другие вредные вещества.
Без надлежащей обработки и хранения натуральные продукты быстро портятся и могут вызвать пищевое отравление (например, от заражения сальмонеллой или ботулизмом).
Безглютеновое - не всегда лучше
Если нет целиакии или непереносимости глютена, смысла избегать его нет. А в "безглютеновом" часто больше сахара, жира и крахмала.
Для людей без целиакии или глютеновой чувствительности отказ от глютена не дает никакой доказанной пользы. Иногда это даже ухудшает питание.
Кроме того, цена не всегда соответствует качеству, а многие безглютеновые продукты - это просто маркетинговый ход.
Витамины в таблетках - не замена еды
Ни один БАД не перекроет дефицит полноценного питания.
Питание - это не только витамины: Пища содержит не только витамины, но и минералы, белки, жиры, углеводы, клетчатку, антиоксиданты, фитонутриенты - все они важны для здоровья. Таблетки обычно содержат лишь некоторые из этих веществ.
Витамины из пищи усваиваются лучше. Например, витамин C из апельсина усваивается эффективнее, чем его синтетический аналог в таблетке, благодаря наличию сопутствующих веществ (флавоноидов)
Фреш не заменяет фрукты
Во фрешах меньше клетчатки и больше сахара. Глюкоза всасывается быстрее, поэтому голод наступает скорее.
Один стакан сока может содержать несколько фруктов, которые в твердом виде вы бы не съели за раз - это способствует перееданию и избыточному потреблению калорий.
Некоторые полезные вещества (например, витамин C) быстро разрушаются при контакте с воздухом и светом, поэтому фреш быстро теряет свою питательную ценность.
Хлеб - не враг
Цельнозерновой хлеб - источник энергии, клетчатки, микроэлементов. Он не является основной причиной набора веса, а лишь избыток калорий в рационе.
Умеренное потребление хлеба - вполне приемлемо в рационе для похудения. Полный отказ от любимых продуктов, таких как хлеб, может привести к срывам и перееданию.
Правила здорового питания
Здоровое питание - это основа благополучия и энергии. Вот несколько основных принципов, как можно питаться здорово:
- разнообразие - ешьте разнообразные продукты, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами. Включайте овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, белки (мясо, рыбу, бобовые) и здоровые жиры (оливковое масло, орехи)
- порции - обращайте внимание на размеры порций. Даже здоровую пищу нельзя есть без меры
- меньше обработанных продуктов - старайтесь избегать продуктов, которые содержат много сахара, соли и трансжиров (чипсы, фастфуд, сладости)
- регулярность приема пищи - ешьте 4-5 раз в день, включая здоровые перекусы между основными приемами пищи, чтобы поддерживать уровень энергии
- гидратация - не забывайте пить достаточно воды - обычно около 2 литров в день, в зависимости от активности и погоды
- физическая активность - сочетайте здоровое питание с регулярной физической активностью для лучших результатов
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница гастроэнтеролога и терапевта Евгении Белинской и сайт WebMD.
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