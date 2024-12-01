UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

6 міфів про високий тиск, в які варто перестати вірити

Лікарі розвіяли міфи про високий тиск (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Артеріальний тиск є важливим показником загального стану здоров’я. Навколо нього виникло багато міфів, які лише шкодять здоров'ю.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що впливає на підвищення тиску та в які міфи не варто вірити.

дним із перевірених способів контролю артеріального тиску разом із прийомом ліків є дієта DASH.

Цей режим харчування містить низький вміст натрію та насичених жирів, але багатий поживними речовинами, що знижують АТ, такими як калій, кальцій і клітковина з фруктів, овочів, цільного зерна, бобів і нежирних молочних продуктів.

Рівні нормального артеріального тиску:

  • оптимальний тиск, при якому верхній тиск становить не більше 120 мм рт. ст., а діастолічний - менше 80 мм рт. ст.;
  • нормальний артеріальний тиск - це тиск в діапазоні 120-129 мм рт. ст. (систолічний) і 80-84 мм рт. ст. (діастолічний);
  • підвищений нормальний тиск - систолічний тиск становить 130-139 мм рт. ст., а діастолічний - 85-89 мм рт. ст.

До факторів, які можуть підвищити тиск, відносять:

  • куріння та алкоголь
  • уникнення спорту
  • надлишкова вага

 

Раніше ми повідомляли про 5 продуктів на сніданок, які знизять тиск та нададуть бадьорості.

Читайте також, який повинен бути тиск у людей різного віку.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Eating well та British Heart Foundation.

Читайте РБК-Україна в Google News
Артеріальний тискЗдоров'я