6 міфів про високий тиск, в які варто перестати вірити

Артеріальний тиск є важливим показником загального стану здоров’я. Навколо нього виникло багато міфів, які лише шкодять здоров'ю.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що впливає на підвищення тиску та в які міфи не варто вірити.
дним із перевірених способів контролю артеріального тиску разом із прийомом ліків є дієта DASH.
Цей режим харчування містить низький вміст натрію та насичених жирів, але багатий поживними речовинами, що знижують АТ, такими як калій, кальцій і клітковина з фруктів, овочів, цільного зерна, бобів і нежирних молочних продуктів.
Рівні нормального артеріального тиску:
До факторів, які можуть підвищити тиск, відносять:
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Eating well та British Heart Foundation.