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6 мифов о высоком давлении, в которые следует перестать верить

Врачи развеяли мифы о высоком давлении (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Артериальное давление является важным показателем общего состояния здоровья. Вокруг него возникло много мифов, которые только вредят здоровью.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что влияет на повышение давления и в какие мифы не стоит верить.

одним из проверенных способов контроля артериального давления вместе с приемом лекарства является диета DASH.

Этот режим питания содержит низкое содержание натрия и насыщенных жиров, но богат питательными веществами, снижающими АД, такими как калий, кальций и клетчатка из фруктов, овощей, цельного зерна, бобов и нежирных молочных продуктов.

Уровни нормального артериального давления:

  • оптимальное давление, при котором верхнее давление составляет не более 120 мм рт., а диастолическое - менее 80 мм рт.
  • нормальное артериальное давление - это давление в диапазоне 120-129 мм рт.
  • повышенное нормальное давление - систолическое давление составляет 130-139 мм рт. ст., а диастолическое - 85-89 мм рт. ст.

К факторам, которые могут повысить давление, относятся:

  • курение и алкоголь
  • избегание спорта
  • избыточный вес

 

Ранее мы сообщали о 5 продуктах на завтрак, которые снизят давление и придадут бодрости.

Читайте также, каким должно быть давление у людей всех возрастов.

При написании материала использовались следующие источники: сайт Eating well и British Heart Foundation.

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Артерильное давлениеЗдоровье