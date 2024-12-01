6 мифов о высоком давлении, в которые следует перестать верить

Артериальное давление является важным показателем общего состояния здоровья. Вокруг него возникло много мифов, которые только вредят здоровью.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что влияет на повышение давления и в какие мифы не стоит верить.
одним из проверенных способов контроля артериального давления вместе с приемом лекарства является диета DASH.
Этот режим питания содержит низкое содержание натрия и насыщенных жиров, но богат питательными веществами, снижающими АД, такими как калий, кальций и клетчатка из фруктов, овощей, цельного зерна, бобов и нежирных молочных продуктов.
Уровни нормального артериального давления:
К факторам, которые могут повысить давление, относятся:
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При написании материала использовались следующие источники: сайт Eating well и British Heart Foundation.