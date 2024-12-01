6 мифов о высоком давлении, в которые следует перестать верить

одним из проверенных способов контроля артериального давления вместе с приемом лекарства является диета DASH.

Этот режим питания содержит низкое содержание натрия и насыщенных жиров, но богат питательными веществами, снижающими АД, такими как калий, кальций и клетчатка из фруктов, овощей, цельного зерна, бобов и нежирных молочных продуктов.

Уровни нормального артериального давления:

оптимальное давление, при котором верхнее давление составляет не более 120 мм рт., а диастолическое - менее 80 мм рт.

нормальное артериальное давление - это давление в диапазоне 120-129 мм рт.

повышенное нормальное давление - систолическое давление составляет 130-139 мм рт. ст., а диастолическое - 85-89 мм рт. ст.

К факторам, которые могут повысить давление, относятся: