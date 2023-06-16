6 масок для лица из продуктов, которые есть на каждой кухне

Если хочется устроить небольшие спа-процедуры, то можно заглянуть в свой холодильник. Все потому, что там можно найти полезные продукты не только для желудка, но и лица.

Какие маски для лица можно сделать из продуктов, которые есть в холодильнике - читайте на Styler ниже .

Яичный белок

Чтобы улучшить микроциркуляцию и насытить кожу лица протеинами, понадобятся яичные белки.

Необходимо отделить белок от желтка и взбить его в пенку. Получившееся средство нанесите на кожу и смойте через 10 минут.

Авокадо

Такая маска будет особенно эффективна для сухой кожи. Необходимо смешать мякоть половины авокадо и 1 ч. л. меда.

Авокадо увлажнит кожу и обеспечит антибактериальное действие.

Морковь

Такой овощ хорошо увлажняет кожу и положительно влияет на нее. Чтобы сделать маску, нужно натереть морковь на терке и смешать с сырым желтком. Затем нанесите на кожу на 10 мин. и смойте теплой водой.

Манная крупа

Убрать черные точки из кожи можно с помощью мягкого пилинга для сухой и чувствительной кожи. Смешайте по 1 с. л. манной крупы и молотых овсяных хлопьев, добавьте 2 ч. л. сметаны, 1 ч. л. оливкового масла и яичный желток.

Нанесите смесь на кожу и оставьте на 15 минут. За это время маска должна подсушиться. После этого смойте теплой водой.

Сметана

Чтобы кожа дольше оставалась эластичной и молодой, можно дома сделать маску из сметаны и куркумы. Для этого нужно смешать пол ч. л. специи с 2 с. л. сметаны.

Такую маску следует наносить перед сном.

Фасоль

Чтобы сделать матовую кожу, можно использовать маску из фасоли. Замочите белую фасоль на ночь, а к утру перетрите ее в пюре, добавив в смесь 1 с. л. оливкового масла и 1 ч. л. лиманного сока.

Прежде чем использовать такие маски, важно знать: