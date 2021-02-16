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6-летний мальчик на приеме у стоматолога проглотил иголку: дантист работал нелегально

Новина українською → Крым, Вторник 16 февраля 2021 13:49
6-летний мальчик на приеме у стоматолога проглотил иголку: дантист работал нелегально Скандал со стоматологом разгорелся в Крыму (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

Новый скандал со стоматологом. На этот раз - в оккупированном Крыму. Там на приеме у частного дантиста маленький мальчик проглотил иглу.

Об этом инциденте рассказали в пресс-службе так называемого Следственного комитета.

Происшествие случилось в Нижнегорском районе Крыма. Именно там 29-летний частный стоматолог в процессе лечения зуба ребенка уронил иглу, которая проникла мальчику в желудок.

"Врач частной практики, который предоставлял услуги населению без соответствующей лицензии, во время лечения зуба допустил попадание стоматологической иглы в пищевод 6-летнему ребенку, причинив повреждения, что подтверждено проведенной экспертизой", - говорится в сообщении.

Ребенок был госпитализирован в медучреждение Симферополя, где ему оказали всю необходимую помощь. Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

А вот против горе-стоматолога возбуждено уголовное дело. Он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Отметим, что данное событие получило резонанс еще и на фоне недавнего скандала со стоматологом в Ровно. Там врач била, душила и запугивала детей в своем кабинете.

На одном из видео даже видно, как стоматолог издевается над трехлетней девочкой с инвалидностью.

Сюжет про врача, которая била детей в Ровно

Держите список услуг стоматологов, которые для украинцев будут бесплатными уже вскоре.

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