6 легендарних ігор, які варто пройти знову у 2025 році

BioShock

BioShock (2007), створений Irrational Games, є культовою грою, яка все ще викликає інтерес у гравців у 2025 році. Розробник Кен Левін готує до випуску свою нову гру, Judas, над якою його студія Ghost Story Games працює вже 11 років.

Гра обіцяє бути настільки ж інноваційною, як і BioShock, і, хоча конкретна інформація про Judas поки що обмежена, вже видно, що вона буде сильно нагадувати BioShock за атмосферою та ігровим процесом.

Judas вийде 2025 року, найімовірніше, восени, що дає гравцям час повернутися до BioShock або вперше оцінити цей культовий проєкт.

BioShock (фото: XDA Developers)

Death Stranding

Death Stranding - це гра, яка викликала безліч різних відгуків: багато хто любить її, інші не розуміють або не можуть оцінити. Незважаючи на це, ті, хто закохався в гру, часто зізнаються, що спочатку їм не вдалося по-справжньому оцінити її, і потрібна була друга або третя спроба.

З виходом Death Stranding 2: On the Beach у червні 2025 року, настав час повернутися до першої гри, тим паче, що її значно оновили з моменту випуску, усунувши багато проблем, з якими стикалися гравці у 2019 році.

Death Stranding (фото: 505 Games)

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 - гра, яка після численних оновлень стала майже невпізнанною порівняно з версією, випущеною на старті. З виходом розширення Phantom Liberty у 2023 році та великим оновленням Cyberpunk 2077 2.0, гра значно покращилася.

У 2025 році, коли CD Projekt RED випустила останню велику оновлену версію, настав ідеальний час повернутися в Cyberpunk 2077 і насолодитися тим, що вона тепер може запропонувати, після того як були виправлені всі основні помилки.

Cyberpunk 2077 (фото: XDA Developers)

Metal Gear Solid 3: Snake Eater

Metal Gear Solid 3: Snake Eater - гра, яка є однією з найкращих у серії Metal Gear і зараз знову актуальна, завдяки ремейку Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, що продовжує зусилля Konami з відродження своїх культових ігор.

Очікується, що ремейк досягне високих стандартів, встановлених оригіналом, який став миттєвим хітом і привернув велику ностальгічну аудиторію. На відміну від інших ігор, MGS3 можна пройти за 20 годин, якщо це не вперше.

Metal Gear Solid 3: Snake Eater (фото: XDA Developers)

Super Mario Odyssey

Super Mario Odyssey - одна з найкращих 3D-ігор у серії Mario, що залишається джерелом радості для гравців. Після релізу Nintendo Switch 2, який, імовірно, буде супроводжуватися новою 3D-грою про Маріо, варто повернутися до цієї гри й освіжити свої навички. Це чудова можливість згадати магію, яку Nintendo вкладає у свої ігри, особливо якщо ви вирішите пройти її в кооперативі.

Super Mario Odyssey (фото: XDA Developers)

Okami HD

Okami HD - це одна з найкращих ігор усіх часів, і хоча реліз сиквела ще не очікується найближчим часом, завжди є можливість, щоб повернутися до оригінальної гри. Після анонсу нового Okami на The Game Awards 2024, це чудова можливість освіжити спогади про велике творіння Hideki Kamiya.

Okami HD (фото: XDA Developers)