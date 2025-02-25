6 кулінарних помилок, які зроблять вашу страву небезпечною для здоров'я

Надмірне використання олії

Вершкове масло та олія можуть підсилити смак і допомогти запобігти прилипанню, але це збільшує калораж страви та призводить до виникнення нездорових жирів.

Дієтолог Мінді Рот розповіла, що найкраще обрати варіанти олії, як-от оливкова або авокадо.

Одна столова ложка олії дає приблизно 120 калорій і 14 грамів жиру. Споживання жиру більше, ніж потрібно, може збільшити ризик таких станів, як високий рівень холестерину або серцево-судинні проблеми.

Щоб скоротити використання олії, варто дотримуватись таких порад:

для смаження або запікання використовуйте силіконовий килимок або пергаментний папір

використовуйте пляшки з розпилювачем. Це дозволить контролювати кількість олії, яку ви використовуєте. Вони забезпечують ті самі переваги для здоров’я, але з меншою кількістю калорій на порцію (приблизно 5-10 калорій на розпилення). Це хороший варіант для легкого покриття сковорідок або додавання тонкого шару до смажених овочів

використовуйте більш здорові методи приготування. Для приготування страв на грилі та запікання використовується менше олії, ніж для смаження

Використання антипригарних сковорідок з тефлоном

Тефлонові сковорідки з антипригарним покриттям можуть фактично спричинити потрапляння хімікатів, відомих як PFAS, у разі тривалого нагрівання при високій температурі або подряпин на покритті.

PFAS відомі як хімічні речовини, які потенційно можуть бути пов’язані з численними проблемами зі здоров’ям, включаючи порушення гормонального фону, рак і серцево-судинні захворювання.

Більш безпечною альтернативою антипригарному посуду є каструлі та сковорідки з чавуну, керамічного покриття або нержавіючої сталі.

Використання неякісних інгредієнтів

Приготування вдома дає вам свободу використовувати якісні інгредієнти, щоб зробити страву корисною.

Використання низькоякісних жирів і високооброблених олій насіння для пасерування, смаження, приготування вінегретів є типовою кулінарною помилкою.

У таких продуктах немає жиророзчинних вітамінів і вони майже не мають смаку чи текстури. Краще використовувати оливкову олію, високоякісне вершкове масло, топлені тваринні жири, олію авокадо та кокосову.

Неправильне чищення чавунного посуду

Приготування їжі на чавунному посуді має такі переваги, як високий рівень збереження тепла, що забезпечує відмінне обсмажування та підрум’янювання.

Крім того, такий посуд довговічний, але якщо його не чистити належним чином і не доглядати, чавун стає шкідливим для здоров’я.

Щоб скористатися всіма перевагами чавуну, його потрібно ретельно вимити й очистити.

Переварювання овочів

Вживання овочів - це хороший спосіб отримати необхідні вітаміни та поживні речовини, яких прагне наше тіло. Однак, переварювання їх - помилка, якої слід уникати.

Це зменшує вміст вітамінів і мінералів у овочах. Переконайтеся, що овочі зберігають свій яскравий колір. Якщо вони починають темніти, то, швидше за все, вони переварилися.

Додавання занадто багато солі

Легко споживати надмірну кількість солі, адже вона є практично у всіх продуктах.

У американській кардіологічній асоціації йдеться, що варто вживати не більше 2300 міліграмів на день.

Занадто велика кількість солі у раціоні може збільшити ризик виникнення високого кров’яного тиску та інших захворювань. Надмірна кількість солі може завдати шкоди здоров’ю і призведе до здуття живота та затримки рідини, а також створити навантаження на нирки, щоб фільтрувати сіль.

Крім того, надмірна кількість солі в їжі може призвести до зневоднення, оскільки сіль витягує воду з клітин. Коли організм зневоднених, це впливає на роботу органів і може викликати втому, головний біль і погане травлення.

Щоб покращити смак страв та утриматись від використання солі, необхідно:

використовувати трави та спеції: свіжі або сушені трави (базилік, чебрець, розмарин, кінза) і спеції (кмин, куркума, часниковий порошок, паприка). Вони можуть надати насиченого смаку без надто великої кількості солі

спробуйте кислі інгредієнти: кілька крапель лимонного соку або оцту може підсилити смак і зменшити потребу в додатковій солі

додайте ароматизовані інгредієнти, такі як цибуля, часник, цибуля-порей. Спробуйте карамелізувати цибулю або обсмажити часник для ще більшого смаку

використовуйте овочевий чи курячий бульйон із низьким вмістом солі, коли готуєте супи, рагу, різотто чи підливи

Варто поступово зменшувати кількість споживаної солі, дозволяючи смаковим рецепторам пристосуватися та допомагаючи насолоджуватися більш природними смаками страв.