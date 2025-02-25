6 кулінарних помилок, які зроблять вашу страву небезпечною для здоров'я

Часто люди під час приготування їжі вдома контролюють якість продуктів, але все одно допускаються кулінарних помилок. Це може призвести до того, того, що страва стане шкідливою для здоров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Вершкове масло та олія можуть підсилити смак і допомогти запобігти прилипанню, але це збільшує калораж страви та призводить до виникнення нездорових жирів.
Дієтолог Мінді Рот розповіла, що найкраще обрати варіанти олії, як-от оливкова або авокадо.
Одна столова ложка олії дає приблизно 120 калорій і 14 грамів жиру. Споживання жиру більше, ніж потрібно, може збільшити ризик таких станів, як високий рівень холестерину або серцево-судинні проблеми.
Щоб скоротити використання олії, варто дотримуватись таких порад:
Тефлонові сковорідки з антипригарним покриттям можуть фактично спричинити потрапляння хімікатів, відомих як PFAS, у разі тривалого нагрівання при високій температурі або подряпин на покритті.
PFAS відомі як хімічні речовини, які потенційно можуть бути пов’язані з численними проблемами зі здоров’ям, включаючи порушення гормонального фону, рак і серцево-судинні захворювання.
Більш безпечною альтернативою антипригарному посуду є каструлі та сковорідки з чавуну, керамічного покриття або нержавіючої сталі.
Приготування вдома дає вам свободу використовувати якісні інгредієнти, щоб зробити страву корисною.
Використання низькоякісних жирів і високооброблених олій насіння для пасерування, смаження, приготування вінегретів є типовою кулінарною помилкою.
У таких продуктах немає жиророзчинних вітамінів і вони майже не мають смаку чи текстури. Краще використовувати оливкову олію, високоякісне вершкове масло, топлені тваринні жири, олію авокадо та кокосову.
Приготування їжі на чавунному посуді має такі переваги, як високий рівень збереження тепла, що забезпечує відмінне обсмажування та підрум’янювання.
Крім того, такий посуд довговічний, але якщо його не чистити належним чином і не доглядати, чавун стає шкідливим для здоров’я.
Щоб скористатися всіма перевагами чавуну, його потрібно ретельно вимити й очистити.
Вживання овочів - це хороший спосіб отримати необхідні вітаміни та поживні речовини, яких прагне наше тіло. Однак, переварювання їх - помилка, якої слід уникати.
Це зменшує вміст вітамінів і мінералів у овочах. Переконайтеся, що овочі зберігають свій яскравий колір. Якщо вони починають темніти, то, швидше за все, вони переварилися.
Легко споживати надмірну кількість солі, адже вона є практично у всіх продуктах.
У американській кардіологічній асоціації йдеться, що варто вживати не більше 2300 міліграмів на день.
Занадто велика кількість солі у раціоні може збільшити ризик виникнення високого кров’яного тиску та інших захворювань. Надмірна кількість солі може завдати шкоди здоров’ю і призведе до здуття живота та затримки рідини, а також створити навантаження на нирки, щоб фільтрувати сіль.
Крім того, надмірна кількість солі в їжі може призвести до зневоднення, оскільки сіль витягує воду з клітин. Коли організм зневоднених, це впливає на роботу органів і може викликати втому, головний біль і погане травлення.
Щоб покращити смак страв та утриматись від використання солі, необхідно:
Варто поступово зменшувати кількість споживаної солі, дозволяючи смаковим рецепторам пристосуватися та допомагаючи насолоджуватися більш природними смаками страв.
Раніше ми повідомляли, яка різниця між медом та кленовим сиропом.
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