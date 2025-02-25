6 кулинарных ошибок, которые сделают ваше блюдо опасным для здоровья

Часто люди во время приготовления пищи дома контролируют качество продуктов, но все равно допускают кулинарные ошибки. Это может привести к тому, тому, что блюдо станет вредным для здоровья.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Сливочное масло и масло могут усилить вкус и помочь предотвратить прилипание, но это увеличивает калораж блюда и приводит к возникновению нездоровых жиров.
Диетолог Минди Рот рассказала, что лучше всего выбрать варианты масла, например оливковое или авокадо.
Одна столовая ложка масла дает примерно 120 калорий и 14 граммов жира. Потребление жира больше, чем нужно, может увеличить риск таких состояний, как высокий уровень холестерина или сердечно-сосудистые проблемы.
Чтобы сократить использование масла, стоит придерживаться следующих советов:
Тефлоновые сковороды с антипригарным покрытием могут фактически вызвать попадание химикатов, известных как PFAS, в случае длительного нагрева при высокой температуре или царапин на покрытии.
PFAS известны как химические вещества, которые потенциально могут быть связаны с многочисленными проблемами со здоровьем, включая нарушения гормонального фона, рак и сердечно-сосудистые заболевания.
Более безопасной альтернативой антипригарной посуде являются кастрюли и сковородки из чугуна, керамического покрытия или нержавеющей стали.
Приготовление дома дает вам свободу использовать качественные ингредиенты, чтобы сделать блюдо полезным.
Использование низкокачественных жиров и высокообработанных масел семян для пассерования, жарки, приготовления винегретов является типичной кулинарной ошибкой.
В таких продуктах нет жирорастворимых витаминов и они почти не имеют вкуса или текстуры. Лучше использовать оливковое масло, высококачественное сливочное масло, топленые животные жиры, масло авокадо и кокосовое.
Приготовление пищи на чугунной посуде имеет такие преимущества, как высокий уровень сохранения тепла, что обеспечивает отличное обжаривание и подрумянивание.
Кроме того, такая посуда долговечна, но если ее не чистить должным образом и не ухаживать, чугун становится вредным для здоровья.
Чтобы воспользоваться всеми преимуществами чугуна, его нужно тщательно вымыть и очистить.
Употребление овощей - это хороший способ получить необходимые витамины и питательные вещества, к которым стремится наше тело. Однако, переваривание их - ошибка, которой следует избегать.
Это уменьшает содержание витаминов и минералов в овощах. Убедитесь, что овощи сохраняют свой яркий цвет. Если они начинают темнеть, то, скорее всего, они переварились.
Легко потреблять чрезмерное количество соли, ведь она есть практически во всех продуктах.
В американской кардиологической ассоциации говорится, что стоит употреблять не более 2300 миллиграммов в день.
Слишком большое количество соли в рационе может увеличить риск возникновения высокого кровяного давления и других заболеваний. Чрезмерное количество соли может нанести вред здоровью и приведет к вздутию живота и задержке жидкости, а также создать нагрузку на почки, чтобы фильтровать соль.
Кроме того, чрезмерное количество соли в пище может привести к обезвоживанию, поскольку соль вытягивает воду из клеток. Когда организм обезвожен, это влияет на работу органов и может вызвать усталость, головную боль и плохое пищеварение.
Чтобы улучшить вкус блюд и воздержаться от использования соли, необходимо:
Стоит постепенно уменьшать количество потребляемой соли, позволяя вкусовым рецепторам приспособиться и помогая наслаждаться более естественными вкусами блюд.
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