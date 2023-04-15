6 країн, у яких можна "схопити" величезний штраф за звичні для українців речі

Сінгапур

У Сінгапурі жувальну гумку купують лише за призначенням спеціаліста в лікувальних цілях. Її заборонили у 1992 році після того, як хтось наліпив жуйку на датчики транспортної системи держави і стався збій.

Тож якщо викинете жувальну гумку будь-де, то заплатите штраф 1000 доларів. Таку ж суму треба викласти за викинуте у невідповідному місці сміття або недопалок від цигарки.

Італія

В місті Ераклеа на пляжі заборонено будувати замки з піску, мовляв, вони заважають гуляти набережною. А у Венеції на площі святого Марка заборонено годувати голубів. Причина проста - птахи псують пам'ятники та розносять хвороби.

В муніципалітеті Ебола не поважають людей, які цілуються в машині. Якщо вас "застукають" за цим заняттям, то вам загрожує штраф 500 євро.

Велика Британія

Ніколи не намагайтесь у Британії порушити чергу, бо нарветесь на обурення натовпу. Мешканці цієї країни ненавидять нахаб, котрі вважають себе найхитрішими. Також не запитуйте в англійців про їхню зарплату - обговорення грошових питань вважається поганим тоном.

Та є й правила, за порушення яких доведеться заплатити. Наприклад, штраф за припарковане авто, в якому двигун працює понад 3 хв - 100 фунтів стерлінгів.

ОАЕ

У цій мусульманській країні багато заборон. Наприклад не можна публічно пити алкоголь або цілуватися, навіть якщо ви подружжя. Можна триматися за руки, але більше жодних проявів почуттів.

Правила проїзду у транспорті також суворі. Вагони метро в ОАЕ діляться на звичайні, підвищеного комфорту і жіночі. Так проїзд у недозволеному місці карається штрафом.

Японія

У цій країні туриста, який залишить чайові, вважатимуть настирливим і невихованим. Багато ресторанів мають принцип - клієнт, відвідуючи їхній ресторан, уже платить за обслуговування. Тож якщо хочете віддячити персоналу, то краще після трапези зберіть тарілки й серветки й акуратно складіть на столі.

Польща

У Польщі в місті Тушин заборонено перебувати в одязі із зображенням Вінні Пуха поблизу шкіл, дитячих майданчиків і садочків. Річ у тім, що герої цього мультика не носять штанів. На думку поляків це пропагандує нездорову поведінку. Штраф, скоріш за все, вам не присудять, але зауваження зроблять.