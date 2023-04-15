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6 стран, в которых можно "схватить" огромный штраф за привычные для украинцев вещи

За какие привычные для украинцев вещи можно получить штраф за границей (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копытко

В некоторых странах можно получить штрафы за странные в нашем понимании вещи. Вот как, например, за замки из песка на берегу моря или за кормление голубей на одной из площадей Венеции. Туристам стоит знать такие нюансы, чтобы не попасть в беду и не заплатить сотни долларов штрафа.

О странных запретах, которые существуют в других странах, пишут на странице "О деньгах" в Instagram.

Сингапур

В Сингапуре жевательную резинку покупают только по назначению специалиста в лечебных целях. Ее запретили в 1992 году после того, как кто-то наклеил жвачку на датчики транспортной системы государства и произошел сбой.

Так что если выбросите жевательную резинку где угодно, то заплатите штраф 1000 долларов. Такую же сумму нужно выложить за выброшен в неподходящем месте мусор или окурок от сигареты.

Италия

В городе Эраклея на пляже запрещено строить замки из песка, мол, они мешают гулять по набережной. А в Венеции на площади святого Марка запрещено кормить голубей. Причина простая - птицы портят памятники и разносят болезни.

В муниципалитете Эбола не уважают людей целующихся в машине. Если вас "застукают" за этим занятием, то вам грозит штраф в 500 евро.

Великобритания

Никогда не пытайтесь в Британии нарушить очередь, потому что нарветесь на возмущение толпы. Жители этой страны ненавидят наглецов, считающих себя самыми хитрыми. Также не спрашивайте у англичан об их зарплате - обсуждение денежных вопросов считается плохим тоном.

Да есть и правила, за нарушение которых придется заплатить. Например, штраф за припаркованное авто, в котором двигатель работает более 3 мин - 100 фунтов стерлингов.

ОАЭ

В этой мусульманской стране много запретов. Например, нельзя публично пить алкоголь или целоваться, даже если вы супруги. Можно держаться за руки, но больше никаких проявлений чувств.

Правила проезда в транспорте также строги. Вагоны метро в ОАЭ делятся на обычные, повышенного комфорта и женские. Так проезд в неположенном месте карается штрафом.

Япония

В этой стране туриста, который оставит чаевые, будут считать назойливым и невоспитанным. Многие рестораны имеют принцип - клиент, посещая их ресторан, уже платит за обслуживание. Так что если хотите отблагодарить персонал, то лучше после трапезы соберите тарелки и салфетки и аккуратно сложите на столе.

Польша

В Польше в городе Тушин запрещено находиться в одежде с изображением Винни Пуха вблизи школ, детских площадок и садов. Дело в том, что герои єтого мультика не носят штанов. По мнению поляков, это пропагандирует нездоровое поведение. Штраф, скорее всего, вам не присудят, но замечания сделают.

Ранее мы рассказывали о том, что визы в Египет будут стоить 700 долларов.

Читайте также о том, что самую популярную достопримечательность Италии сделают платной для туристов.

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