6 стран, в которых можно "схватить" огромный штраф за привычные для украинцев вещи

Сингапур

В Сингапуре жевательную резинку покупают только по назначению специалиста в лечебных целях. Ее запретили в 1992 году после того, как кто-то наклеил жвачку на датчики транспортной системы государства и произошел сбой.

Так что если выбросите жевательную резинку где угодно, то заплатите штраф 1000 долларов. Такую же сумму нужно выложить за выброшен в неподходящем месте мусор или окурок от сигареты.

Италия

В городе Эраклея на пляже запрещено строить замки из песка, мол, они мешают гулять по набережной. А в Венеции на площади святого Марка запрещено кормить голубей. Причина простая - птицы портят памятники и разносят болезни.

В муниципалитете Эбола не уважают людей целующихся в машине. Если вас "застукают" за этим занятием, то вам грозит штраф в 500 евро.

Великобритания

Никогда не пытайтесь в Британии нарушить очередь, потому что нарветесь на возмущение толпы. Жители этой страны ненавидят наглецов, считающих себя самыми хитрыми. Также не спрашивайте у англичан об их зарплате - обсуждение денежных вопросов считается плохим тоном.

Да есть и правила, за нарушение которых придется заплатить. Например, штраф за припаркованное авто, в котором двигатель работает более 3 мин - 100 фунтов стерлингов.

ОАЭ

В этой мусульманской стране много запретов. Например, нельзя публично пить алкоголь или целоваться, даже если вы супруги. Можно держаться за руки, но больше никаких проявлений чувств.

Правила проезда в транспорте также строги. Вагоны метро в ОАЭ делятся на обычные, повышенного комфорта и женские. Так проезд в неположенном месте карается штрафом.

Япония

В этой стране туриста, который оставит чаевые, будут считать назойливым и невоспитанным. Многие рестораны имеют принцип - клиент, посещая их ресторан, уже платит за обслуживание. Так что если хотите отблагодарить персонал, то лучше после трапезы соберите тарелки и салфетки и аккуратно сложите на столе.

Польша

В Польше в городе Тушин запрещено находиться в одежде с изображением Винни Пуха вблизи школ, детских площадок и садов. Дело в том, что герои єтого мультика не носят штанов. По мнению поляков, это пропагандирует нездоровое поведение. Штраф, скорее всего, вам не присудят, но замечания сделают.