6 кращих недорогих планшетів для навчання: ціни і характеристики

Amazon Fire 8 Kids Pro

Ціна: від 5 599 гривень

Кому підійде: для дітей віком від 6 до 12 років

Випущений в 2022 році, Amazon Fire 8 Kids Pro пропонує яскравий 8-дюймовий сенсорний екран. Він також поставляється у міцному чохлі на вибір з кількох кольорів. Цей планшет поставляється з річною підпискою на Amazon Kids+ та дворічною гарантією.

Акумулятор працює до 12 години. Обсяг пам'яті (який починається з 32 ГБ) можна розширити до 1 ТБ за допомогою додаткової картки microSD. Це означає, що ви можете зберігати десятки мультфільмів, тому, коли інтернет відсутній, вашому малюку все одно буде чим зайнятися.

Доступ до батьківського контролю спрощено завдяки додатку на телефоні iOS або Android. Користувач може стежити в Інтернеті, але за допомогою засобів управління, які можуть заблокувати невідповідний контент. Батьки можуть попередньо схвалити додаткові застосунки.

Діти можуть здійснювати відеодзвінки за допомогою 2MP (720p) фронтальної камери планшета, але лише спілкуватися із попередньо схваленими контактами. Також можна робити і ділитися фотографіями за допомогою передньої або задньої камери, але знову ж таки, тільки з попередньо схваленими людьми.

Amazon Fire 8 Kids Pro (фото: Magazilla)

Amazon Fire Max 11

Ціна: від 6 445 гривень

Кому підійде: найкращий планшет для підлітків

У лінійці планшетів Amazon Fire ця модель пропонує найбільший сенсорний екран з найвищою роздільною здатністю, а також потужний процесор. Він також дає вражаючу тривалість роботи від батареї, яка становить до 14 години.

На відміну від планшетів Fire з дитячої лінійки Amazon, цей не поставляється з чохлом, дворічної гарантією або підпискою на Amazon Kids+. Натомість він забезпечує велику обчислювальну потужність для дорослішого користувача, але за дуже доступною ціною.

Завдяки фронтальній та задній камерам планшета, стереодинамікам та двом мікрофонам Max 11 легко справляється з відеодзвінками або онлайн-навчанням.

І хоча планшет працює на модифікованій версії Android, ви все одно можете встановлювати додаткові додатки із власного магазину Amazon. Це включає Google Workspace (безкоштовно) або Microsoft 365 (з підпискою за 6,99 доларів на місяць), які можуть бути корисні учням середньої та старшої школи.

Max 11 має кілька аксесуарів, які значно полегшують життя студента. Серед основних - опціональна знімна клавіатура та перо-стилус. Цей планшет містить рекламні оголошення на екрані блокування.

Amazon Fire Max 11 (фото: Trusted Reviews)

Apple iPad (9-го покоління)

Ціна: 12 999 гривень

Кому підійде: для дітей від 6 років

Цей iPad поставляється з набором додатків та доступом до App Store. З Wi-Fi планшет може транслювати відео чи музику. Хоча ця версія iPad пропонує трохи старішу технологію, вона все ще працює на поточній версії операційної системи iOS 17 і пропонує ту ж основну функціональність, що й інші моделі iPad.

Випущена 2021 року, ця модель iPad пропонує 10,2-дюймовий дисплей Retina, який можна використовувати для рукописного введення або малювання прямо на екрані планшета. Стілус Apple Pencil (1st Gen) продається окремо.

Цей планшет більше підходить для старших дітей та підлітків через його розширені можливості. Батьківський контроль доступний, але ви можете відмовитися від нього, тому не буде жодних обмежень на те, що ваш підліток може отримати доступ до різного контенту, якщо ви вважаєте, що він готовий до цього.

Цей iPad підтримує функцію сімейного доступу Apple та працює з усіма службами, включаючи iCloud, Apple Arcade, Apple Books, Apple TV+, Apple Fitness+ та Apple Music.

Хоча iPad потужніший, ніж планшети Amazon Fire для дітей, він не поставляється з міцним чохлом, а AppleCare+ (який захищає планшет у разі пошкодження) коштує додаткових грошей.

Apple iPad (9-го покоління) (фото: MyNextTablet)

Samsung Galaxy Tab A9+ Kids Edition

Ціна: очікується у продажу, приблизно від 10 000 гривень

Кому підійде: для дітей від 6 років

Для вірних користувачів Android розгляньте Samsung Galaxy Tab A9+ Kids edition для дитини віком від 6 років. Він працює на повній версії Android та автоматично підключається до бездротових навушників компанії.

Планшет поставляється з 64 ГБ пам'яті та стілусом, а також у захисному чохлі на вибір із синього, червоного або жовтого кольорів. Цей планшет працює тільки з Wi-Fi, коли справа доходить до підключення до Інтернету, але його можна налаштувати за допомогою додатків, завантажених із Google Play Store.

Як і більшість мобільних пристроїв в екосистемі Samsung Galaxy, при покупці цього планшета у Samsung ви можете обміняти старий (відповідний) пристрій та отримати до 170 доларів миттєвого кредиту на покупку Tab A9+ Kids Edition.

Коли справа доходить до контенту, Android робить це легко. Підпишіться на службу Samsung Kids+, яка включає необмежений доступ до підібраного, відповідного для дітей контенту за фіксовану щомісячну плату, призначену для вивчення таких предметів, як читання, наука та математика.

Samsung Galaxy Tab A9+ Kids Edition (фото: Mobiili.fi)

Apple iPad Pro 11" (256GB)

Ціна: від 35 000 гривень

Кому підійде: найкращий преміум-iPad для підлітків

Apple iPad Pro - це повнофункціональний планшет, розроблений для всіх дітей віком від 12 років. Додайте до нього опціональний стілус Apple Pencil Pro та клавіатуру Apple Magic Keyboard, і ваша дитина може виявити, що цей iPad може замінити його ноутбук.

iPad Pro не тільки легкий і має товщину всього 5,1 міліметра, але й оснащений найновішим процесором M4 від Apple, що дає йому величезну обчислювальну потужність. Планшет також поставляється з вражаючою колекцією додатків, але якщо ви зайдете до App Store, ви зможете знайти набагато більше.

Ви також повинні знати, що Apple планує цього року провести велике оновлення своєї операційної системи. Чекайте на функції штучного інтелекту, які зроблять планшет ще розумнішим.

Хоча є менш дорогі iPad, але для старшокласників або студентів коледжу це саме та модель, яка найкраще підходить завдяки своєму просунутому процесору, кращій продуктивності та абсолютно приголомшливому дисплею Ultra Retina XDR, який робить фотографії, відео та графіку приголомшливими.

Apple iPad Pro 11" (256GB) (фото: "US Mobile")

Samsung Galaxy Tab S9

Ціна: від 23 499 гривень

Кому підійде: найкращий преміум-планшет Android для підлітків

Якщо ви купуєте Galaxy Tab S9, у нього вбудовані обмежені засоби батьківського контролю, але ви можете легко додати більш надійні інструменти за допомогою додаткових застосунків.

Однак для підлітка Galaxy Tab S9 є універсальним та потужним планшетом, який може легко виконувати декілька завдань одночасно. Планшет нещодавно отримав оновлення на основі штучного інтелекту, тому користувачі отримують доступ до потужного ШІ, вбудованого в операційну систему та багато додатків.

Для шкільних робіт планшет підтримує широкий спектр інструментів продуктивності, включаючи всі застосунки Google Workspace (Docs, Sheets, Slides, Chrome та інші). З підпискою планшет також запускатиме додатки Microsoft 365.

Однією з відмінних рис Tab S9 є те, що він водонепроникний, що не пропонує ні один iPad від Apple. І коли ви використовуєте планшет зі стілусом S Pen, ви можете писати від руки, малювати або робити позначки в документах прямо на екрані. Це робить його потужним інструментом для ведення нотаток.

Використовуючи можливості Galaxy AI, студент може записувати заняття та просити ШІ створити стенограму, а також короткий виклад у вигляді маркованого списку. ШІ може допомогти у просунутому дослідженні, складанні тексту, плануванні та багато іншого.

Коли шкільний день закінчується, Tab S9 стає чудовим розважальним пристроєм для потокової передачі телешоу, фільмів, відео з YouTube, музики чи ігор.

Samsung Galaxy Tab S9 (фото: The Verge)