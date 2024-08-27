6 лучших недорогих планшетов для учебы: цены и характеристики

Amazon Fire 8 Kids Pro

Цена: от 5 599 гривен

Кому подойдет: для детей от 6 до 12 лет

Выпущенный в 2022 году, Amazon Fire 8 Kids Pro предлагает яркий 8-дюймовый сенсорный экран. Он также поставляется в прочном чехле на выбор из нескольких цветов. Этот планшет поставляется с годовой подпиской на Amazon Kids+ и двухлетней гарантией.

Аккумулятор работает до 12 часов. Объем памяти (который начинается с 32 ГБ) можно расширить до 1 ТБ с помощью дополнительной карты памяти microSD. Это означает, что вы можете хранить десятки мультфильмов, поэтому, когда интернет отсутствует, вашему малышу все равно будет чем заняться.

Доступ к родительскому контролю упрощен благодаря приложению на вашем телефоне iOS или Android. Пользователь может следить в Интернете, но с помощью средств управления, которые могут блокировать неподходящий контент. Родители могут предварительно одобрить дополнительные приложения.

Дети могут совершать видеозвонки с помощью 2MP (720p) фронтальной камеры планшета, но только общаться с предварительно одобренными контактами. Также можно делать и делиться фотографиями с помощью фронтальной или задней камеры, но опять же, только с предварительно одобренными людьми.

Amazon Fire 8 Kids Pro (фото: Magazilla)

Amazon Fire Max 11

Цена: от 6 445 гривен

Кому подойдет: лучший планшет для подростков

В линейке планшетов Amazon Fire эта модель предлагает самый большой сенсорный экран с наивысшим разрешением, а также самый мощный процессор. Он также дает впечатляющую продолжительность работы от батареи, которая составляет до 14 часов.

В отличие от планшетов Fire из детской линейки Amazon, этот не поставляется с чехлом, двухлетней гарантией или подпиской на Amazon Kids+. Вместо этого он обеспечивает большую вычислительную мощность для более взрослого пользователя, но по очень доступной цене.

Благодаря фронтальной и задней камерам планшета, стереодинамикам и двум микрофонам Max 11 легко справляется с видеозвонками или онлайн-обучением.

И хотя планшет работает на модифицированной версии Android, вы все равно можете устанавливать дополнительные приложения из собственного магазина Amazon. Это включает Google Workspace (бесплатно) или Microsoft 365 (с подпиской за 6,99 долларов в месяц), которые могут быть полезны учащимся средней и старшей школы.

Max 11 имеет несколько аксессуаров, которые значительно упрощают жизнь студента. Среди основных - опциональная съемная клавиатура и перо-стилус. Этот планшет включает рекламные объявления на экране блокировки.

Amazon Fire Max 11 (фото: Trusted Reviews)

Apple iPad (9-го поколения)

Цена: 12 999 гривен

Кому подойдет: для детей от 6 лет

Этот iPad поставляется с набором приложений и доступом к App Store. С Wi-Fi планшет может транслировать видео или музыку. Хотя эта версия iPad предлагает немного более старую технологию, она все еще работает на текущей версии операционной системы iOS 17 и предлагает ту же основную функциональность, что и другие модели iPad.

Выпущенная в 2021 году, эта модель iPad предлагает 10,2-дюймовый дисплей Retina, который можно использовать для рукописного ввода или рисования прямо на экране планшета. Стилус Apple Pencil (1st Gen) продается отдельно.

Этот планшет больше подходит для старших детей и подростков из-за его расширенных возможностей. Родительский контроль доступен, но вы можете отказаться от него, поэтому не будет никаких ограничений на то, что ваш подросток может получить доступ к разному контенту, если вы считаете, что он готов к этому.

Этот iPad поддерживает функцию семейного доступа Apple и работает со всеми службами, включая iCloud, Apple Arcade, Apple Books, Apple TV+, Apple Fitness+ и Apple Music.

Хотя iPad более мощный, чем планшеты Amazon Fire для детей, он не поставляется с прочным чехлом, а AppleCare+ (который защищает планшет в случае его повреждения) стоит дополнительных денег.

Apple iPad (9-го поколения) (фото: MyNextTablet)

Samsung Galaxy Tab A9+ Kids Edition

Цена: ожидается в продаже, примерно от 10 000 гривен

Кому подойдет: для детей от 6 лет

Для верных пользователей Android рассмотрите Samsung Galaxy Tab A9+ Kids edition для ребенка старше 6 лет. Он работает на полной версии Android и автоматически подключается к беспроводным наушникам компании.

Планшет поставляется с 64 ГБ памяти и стилусом, а также в защитном чехле на выбор из синего, красного или желтого цветов. Это планшет работает только с Wi-Fi, когда дело доходит до подключения к Интернету, но его можно настроить с помощью приложений, загруженных из Google Play Store.

Как и большинство мобильных устройств в экосистеме Samsung Galaxy, при покупке этого планшета у Samsung вы можете обменять старое (подходящее) устройство и получить до 170 долларов мгновенного кредита на покупку Tab A9+ Kids Edition.

Когда дело доходит до контента, Android делает это легко. Подпишитесь на службу Samsung Kids+, которая включает неограниченный доступ к подобранному, подходящему для детей контенту за фиксированную ежемесячную плату, предназначенную для изучения таких предметов, как чтение, наука и математика.

Samsung Galaxy Tab A9+ Kids Edition (фото: Mobiili.fi)

Apple iPad Pro 11" (256GB)

Цена: от 35 000 гривен

Кому подойдет: лучший премиум-iPad для подростков

Apple iPad Pro - это полнофункциональный планшет, разработанный для всех детей старше 12 лет. Добавьте к нему опциональный стилус Apple Pencil Pro и клавиатуру Apple Magic Keyboard, и ваш ребенок может обнаружить, что этот iPad может заменить его ноутбук.

iPad Pro не только легкий и имеет толщину всего 5,1 миллиметра, но и оснащен новейшим процессором M4 от Apple, что дает ему огромную вычислительную мощность. Планшет также поставляется с впечатляющей коллекцией приложений, но если вы зайдете в App Store, вы сможете найти гораздо больше.

Вы также должны знать, что Apple планирует в этом году провести крупное обновление своей операционной системы. Ожидайте функций на основе искусственного интеллекта, которые сделают планшет еще умнее.

Хотя есть менее дорогие iPad, но для старшеклассников или студентов колледжа это именно та модель, которая лучше всего подходит благодаря своему продвинутому процессору, лучшей производительности и абсолютно потрясающему дисплею Ultra Retina XDR, который делает фотографии, видео и графику потрясающими.

Apple iPad Pro 11" (256GB) (фото: "US Mobile")

Samsung Galaxy Tab S9

Цена: от 23 499 гривен

Кому подойдет: лучший премиум-планшет Android для подростков

Если вы покупаете Galaxy Tab S9, в него встроены ограниченные средства родительского контроля, но вы можете легко добавить более надежные инструменты с помощью дополнительных приложений.

Однако для подростка Galaxy Tab S9 является универсальным и мощным планшетом, который может легко выполнять несколько задач одновременно. Планшет недавно получил обновление на основе искусственного интеллекта, поэтому пользователи получают доступ к мощному ИИ, встроенному в операционную систему и многие приложения.

Для школьных работ планшет поддерживает широкий спектр инструментов продуктивности, включая все приложения Google Workspace (Docs, Sheets, Slides, Chrome и другие). С подпиской планшет также будет запускать приложения Microsoft 365.

Одной из отличительных особенностей Tab S9 является то, что он водонепроницаемый, что не предлагает ни один iPad от Apple. И когда вы используете планшет со стилусом S Pen, вы можете писать от руки, рисовать или делать пометки в документах прямо на экране. Это делает его мощным инструментом для ведения заметок.

Используя возможности Galaxy AI, студент может записывать занятия и просить ИИ создать стенограмму, а также краткое изложение в виде маркированного списка. ИИ может помочь в продвинутом исследовании, составлении текста, планировании и многом другом.

Когда школьный день заканчивается, Tab S9 становится отличным развлекательным устройством для потоковой передачи телешоу, фильмов, видео с YouTube, музыки или игр.

Samsung Galaxy Tab S9 (фото: The Verge)