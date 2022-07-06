6 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать, кого поздравить с именинами

Агриппина Римская жилы в период становления христианства. Родилась она в Риме в начале 3 века. Родители воспитали из нее настоящую христианку. Она достигнув совершеннолетия отказалась вступать в брак и сохранила девственность. Эта богобоязненная девушка открыто исповедовала веру в Единого Господа перед идолопоклонниками.

За это язычники избили жестоко девушку палками. Все кости ее были переломаны, но Ангел Божий исцелил ее. Впоследствии Агриппина была усечена мечом палача императора Валериана. Так она приняла мученическую смерть за свою веру.

Святая также считается покровительницей сицилийского города Минео. Мощи ее хранились в нем с 4 по 9 век. После этого останки святой Агриппины перенесли в Константинополь.

Что нужно сделать в этот день

Утром на Аграфену следует умыться росой. Она придаст сил и укрепит здоровье. В этот день также собирали крапиву. Ее к этой поре было очень много. Считалось, что эта жгучая трава защищает от нечистой силой. Ее собирали и раскладывали у порога дома. О сельскохозяйственных делах на Аграфену Купальницу также не забывали. Традиционно в этот день сажали репу. Говорили, что она будет сладкой и крепкой.

Одним из обычаев Аграфены является приготовление ячменной каши. При этом готовили крестьяне ее вскладчину — сразу на все село. Обязательно ее раздавали странникам и обездоленным людям. Обязательно варили и яйца, чтобы птица лучше неслась.

Главные приметы этого дня

Если 3 июля дождливое, то последующая неделя будет солнечной.

Если на Агриппину Купальницу не раздается пение соловья, значит скоро вызреют посевы ячменя.

Если после дождя на небе появляется радуга, следовательно установится дождливая погода.

Появление зарниц на небе к вечеру, говорит об обильных осадках.

Непогоду предсказывают и муравьи, которые прячутся в муравейник среди дня.

У кого именины сегодня

Именины 6 июля отмечает Агриппина, Антон, Артемий (Артем), Герман, Доминика, Кузьма, Святослав, Тереза, Федор. Поздравьте их сегодня с Днем ангела.

Что нельзя делать в этот день

В этот день нельзя давать деньги в долг, нельзя допускать негатива и унынья.