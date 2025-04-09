6 головних помилок у великодньому меню: як не зіпсувати свято

Занадто пишний стіл замість духовного змісту

Іноді господині так стараються здивувати гостей, що забувають про головне - Великдень це насамперед про віру, а не про гастрономічне шоу. Столи ломляться від вишуканих страв, екзотичних десертів і м’ясних делікатесів. Проте переїдання та надмірність - не найкращі супутники великого свята.

Варто зосередитися на символічних стравах: паска, яйця, буженина, сіль, хрін - ось основа, яку благословляє традиція. Простота і щирість у меню будуть значно доречнішими за дорогі, але беззмістовні наїдки.

Міцний алкоголь

Ще одна поширена помилка - вживання горілки, коньяку чи віскі на Великдень. Такі напої вважаються недоречними у день, коли світ святкує Воскресіння Христове.

Якщо вже й хочеться підняти келих за родину, краще обрати червоне вино, медовуху або домашню наливку. А ще краще - взагалі утриматися від алкоголю, присвятивши цей день щирій молитві, родинному теплу й добрим розмовам. Міцний алкоголь - це буденність, а Великдень має залишитися святом душі.

Міцному алкоголю не місце на великодньому столі (фото: Freepik.com)

Жарене м’ясо і шашлик

Багато хто уявляє Великдень як ідеальний день для пікніка з шашликом. Але церква застерігає: у цей день краще утриматися від смаженого м’яса та жирних страв. Навіть якщо на природі й сонечко світить, краще замінити шашлик на холодну буженину, домашню ковбаску чи рулет.

Ці страви не лише смачні, але й відповідають святковим традиціям. Великдень - це про спокій, не про гучне застілля. Легкість і помірність - ось що зробить стіл справді святковим.

Кров’янка

Хоча багато м’ясних виробів дозволено класти до великоднього кошика, кров’янка - виключення. Вона містить кров, а згідно з церковними канонами, вживати кров тварин - гріх. Така страва не підлягає освяченню і вважається нечистою.

Тож навіть якщо хтось її дуже любить, на Великдень від неї краще відмовитися. Святкування має бути не лише смачним, а й чистим з духовної точки зору.

Кров'янку не можна їсти на Великдень (фото: Freepik.com)

Занадто складні паски або невдала глазур

Паска - серце великоднього столу, і тут легко допустити прикру помилку. Наприклад, надто важке тісто, мало начинки або рідка глазур, яка стікає. У народі вірять: якщо паска вийшла пухкою й красивою - рік буде щасливим і заможним.

Тож не економте на родзинках, цукатах, шоколаді чи горішках - вони надають святкового вигляду й смаку. І головне - вкладайте в неї любов і спокій, а не поспіх та стрес.

Надлишок креативу в символах

Останнім часом з’явилася мода на нетипові оформлення: паски з кремом, яйця в блискітках чи навіть м’ясо у формі зайчика. Проте в прагненні креативу легко загубити сакральну суть свята.

Символіка - не просто декор, це зв’язок із вірою, традицією та поколіннями. Краще пофарбувати яйця в червоний, як це робили предки, а не в кислотно-зелений. Свято не потребує шоу - йому потрібна щирість.