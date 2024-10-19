6 геймпадів, які перетворять ваш Xbox на справжню ігрову машину

Xbox Wireless Controller

Ціна: від 2 099 гривень

Бездротовий контролер Xbox - це стандартний контролер для Xbox Series XS та Xbox One, а також сумісний з ПК на базі Windows та мобільними пристроями через Bluetooth.

Він відрізняється ергономічним дизайном із текстурованим захопленням на тригерах, бамперах та задній частині для покращеного керування під час тривалих ігрових сесій. Наявність спеціальної кнопки Share дозволяє гравцям швидко робити знімки екрану або ігрові кліпи та ділитися ними.

Цей контролер за замовчуванням використовує батарейки типу AA, але підтримує батареї, що перезаряджаються, які можна придбати окремо. Він залишається універсальним варіантом як для звичайних, так і для серйозних геймерів завдяки своїй широкій сумісності та зручному дизайну.

PowerA Enhanced Wired Controller

Ціна: від 2 399 гривень

Контролер PowerA Enhanced Wired - це бюджетна альтернатива офіційному контролеру Xbox, що пропонує надійну продуктивність за нижчою ціною. Він підключається через USB-кабель, що знімається, забезпечуючи введення з низькою затримкою під час гри, що робить його ідеальним для змагальної гри.

Цей контролер також оснащений двома програмованими кнопками "назад", які можна налаштовувати на льоту, додаючи додаткову функціональність без необхідності програмного забезпечення.

Подвійні вібраційні двигуни забезпечують тактильний зворотний зв'язок, а роз'єм для гарнітури 3,5 мм дозволяє здійснювати пряме аудіопідключення.

Хоча йому не вистачає бездротової функціональності, його доступність та додаткові функції роблять його популярним вибором для тих, хто шукає надійний провідник.

Xbox Elite Wireless Controller Series 2

Ціна: від 6 799 гривень

Бездротовий контролер Xbox Elite Series 2 призначений для конкурентоспроможних геймерів, які цінують налаштування та точність. Він оснащений регульованими джойстиками, змінними D-pad і пелюстками, а також більш короткими замками для швидшої стрільби в шутерах.

Завдяки до 40 годин роботи від акумулятора та сумісності з Bluetooth він пропонує як дротові, так і бездротові ігрові можливості.

Контролер підтримує кілька профілів, тому гравці можуть легко перемикатися між налаштуваннями для різних ігор. Його чудова якість складання у поєднанні з великими можливостями налаштування робить його найкращим вибором для серйозних геймерів, що шукають високу продуктивність.

Scuf Instinct Pro

Ціна: від 8700 гривень

Scuf Instinct Pro - це висококласний контролер, розроблений для кіберспорту та змагальних ігор, що пропонує великі можливості налаштування та продуктивності.

Він має чотири програмовані пелюстки на задній панелі, які можна призначити на будь-яку кнопку, надаючи гравцям швидші можливості введення, не прибираючи великі пальці зі стиків. Контролер також оснащений регульованими тригерами, що дозволяє робити миттєві клацання або збільшувати відстань натискання в залежності від типу гри.

Змінні стіки та лицьові панелі забезпечують додаткову гнучкість для особистих уподобань та стилю гри. Scuf Instinct Pro створений для забезпечення конкурентної переваги з урахуванням швидкості, точності та комфорту.

Nacon Revolution X

Ціна: від 5 599 гривень

Nacon Revolution X - це провідний контролер, розроблений для Xbox і ПК, що пропонує високий рівень налаштування для серйозних геймерів. Він дозволяє користувачам точно налаштовувати продуктивність контролера за допомогою регульованої чутливості джойстика, реакції тригера та навіть налаштування ваги.

Контролер також включає кілька профілів, що дозволяє користувачам зберігати і перемикатися між різними налаштуваннями для різних ігор. Унікальною особливістю є вбудований Dolby Atmos для навушників, що забезпечує покращений просторовий звук та аудіозавантаження під час гри.

З акцентом як на персоналізацію, так і на продуктивність Revolution X націлений на геймерів, які шукають індивідуальний досвід.

Turtle Beach Recon Controller

Ціна: від 3 099 гривень

Контролер Turtle Beach Recon виділяється своїми аудіо-орієнтованими функціями, інтегруючи фірмові аудіо-покращення Turtle Beach у традиційний ігровий контролер.

Він включає легкодоступні елементи управління звуком, які дозволяють користувачам регулювати гучність гри і чату, моніторинг мікрофона і включати функцію надлюдського слуху Turtle Beach.

Розроблений для зручності, контролер має охолодні ручки та текстуровані поверхні для зниження втоми рук під час тривалих ігрових сесій.

Крім того, на задній панелі є дві програмовані кнопки швидкої дії, що пропонують додаткове налаштування без необхідності використання зовнішнього програмного забезпечення. Контролер Recon пропонує велику цінність для геймерів, котрі цінують як високоякісний звук, так і функціональну продуктивність.