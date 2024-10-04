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6 факторів, які призводять до швидкого старіння організму жінок

Які фактори призводять до швидкого старіння жінок (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Не існує такої людини, яка б раділа наближенню старості. Попри усі зусилля усі жінки рано чи пізно стають бабусями. Є 6 факторів, які сприяють швидкому старінню.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку ендокринолога Олесі Підмурняк.

Що призводить до швидкого старіння

За словами, є важливі фактори, нехтування якими призводить до швидкого старіння організму:

  • низька фізична активність
  • недостатній сон
  • хронічний стрес
  • зловживання алкоголем
  • тютюнопаління
  • зовнішні фактори - це сутулість, сивина недоглянуті руки, яскравий макіяж та невідповідно підібраний одяг 

Профілактика передчасного старіння

Запобігання передчасному старінню передбачає застосування комплексного підходу, який стосується способу життя, догляду за шкірою та факторів навколишнього середовища.

Деякі ефективні стратегії допоможуть запобігти передчасному старінню

Збалансоване харчування

Споживайте добре збалансоване харчування, багате антиоксидантами, вітамінами та мінералами.

Варто додати у раціон багато фруктів, овочів, цільного зерна та нежирних білків.

Омега-3 жирні кислоти, що містяться в рибі, насінні льону та волоських горіхах, можуть допомогти підтримати здоров’я шкіри.

Здорове харчування є основою, яка допомагає уникати проблем зі шлунково-кишковим трактом, ендокринною та кістковою системою, і, відповідно, жене передчасне старіння.

Зволоження

Варто пити достатню кількість води, щоб зберегти шкіру зволоженою. Зволоження має важливе значення для підтримки еластичності шкіри та загального здоров’я.

Припиніть використовувати засоби по догляду за шкірою, які подразнюють. Коли ваша шкіра пече, це означає, що виникли проблеми і потрібно звернутись до фахівця.

Регулярні медичні огляди

Потрібно планувати регулярні огляди у лікаря, щоб контролювати загальний стан здоров’я. Все тому, що є захворювання, які можуть завдати стресу організму сприяти передчасному старінню.

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