Не робіть так: лікар назвала шкідливий спосіб "відбілювання" веснянок на обличчі

Багато людей від самого народження мають на своєму обличчі веснянки. Часто люди, які ніколи не бачили на собі цих пігментних плям, починають більше помічати їх влітку. Існують методи "відбілення" веснянок, які шкідливі для організму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express .

Як виникають веснянки

Головною причиною появи веснянок є меланін - барвник, який міститься у клітинах людської шкіри.

Веснянки - це результат взаємодії даного барвника з УФ-променями. Вони помітні переважно у русявих людей і рідше у брюнетів.

Це реакція організму на оточуюче середовище. Самі по собі вони не створюють небезпеки, але, якщо вдаватися до неперевірених способів позбавлення них, ви можете деформувати свою шкіру.

Шкідливі способи

У соціальних мережах можна натрапити на відео, де людей закликають використовувати різноманітні побутові засоби для "відбілювання" веснянок.

Доктор Кеяна Еміан, фахівець з естетики, шкіри та волосся, сказала, що веснянки - це маленькі коричневі плями, які пов’язані з перебуванням на сонці, і дуже часто зустрічаються у людей зі світлою шкірою

Вона зазначила, що п оява веснянок є цілком природним і зазвичай нешкідливим побічним ефектом перебування на сонці.

Хоча багатьох людей вони не турбують, і деякі дорожать ними, тоді як інші можуть шукати способи, щоб їх видалити.

"Ми бачимо чимало відео в соціальних мережах, в яких розповідається про нібито способи позбутися веснянок, які включають суміші побутових предметів, таких як лимонний сік, куркума або зубна паста", - додала лікар.

Такі способи можуть завдати шкодити шкірі. Найкраще, що можна зробити - це поговорити з кваліфікованим фахівцем і дослідити методи лікування, які підтверджені наукою.

До того ж рекомендовано дещо змінити свій раціон харчування. Наприклад, з початку весни принаймні раз на день вживайте продукти, багаті на вітамін С (яблука, апельсин, лимон та моркву).

Веснянки говорять про те, що шкіра піддається ушкодженню сонцем. Тому головне завдання - вжити належних заходів обережності для їхнього запобігання.: