6 ефективних дихальних вправ для подолання стресу та апатії
Дихальні вправи можуть подолати стрес, апатію та депресивний настрій. Для гарного самопочуття варто виконувати їх щоденно.
Як виконувати вправи та правильно дихати - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Шість дихальних вправ, які допоможуть подолати стрес і покращити самопочуття
1. Глибоке дихання (діафрагмальне)
Як виконувати
Сядьте або ляжте в зручній позі. Покладіть одну руку на живіт, іншу - на груди. Повільно вдихайте через ніс, відчуваючи, як живіт піднімається. Видихайте через рот, злегка притискаючи живіт рукою.
Користь
Ця вправа допомагає знизити рівень стресу, розслабляючи тіло і зосереджуючи увагу на диханні.
2. Метод 4-7-8
Як виконувати
Вдихайте через ніс на 4 секунди, затримуйте дихання на 7 секунд, а потім повільно видихайте через рот протягом 8 секунд.
Користь
Допомагає швидко знизити рівень тривоги та занепокоєння, а також заспокоює нервову систему.
Дихальні практики допоможуть зняти стрес (фото: freepik.com)
3. Альтернативне дихання ніздрями (Наді Шодхана)
Як виконувати
Закрийте праву ніздрю пальцем і вдихайте через ліву. Потім закрийте ліву ніздрю і видихайте через праву. Повторюйте цю процедуру, чергуючи ніздрі.
Користь: Ця техніка балансує нервову систему і допомагає досягти спокою та ясності.
4. Box Breathing
Як виконувати
Вдихайте на 4 секунди, затримуйте дихання на 4 секунди, видихайте на 4 секунди, і знову затримуйте дихання на 4 секунди. Повторюйте кілька разів.
Користь
Використовується для стабілізації дихання, зняття напруження та поліпшення концентрації.
5. Поступове розширення видиху
Як виконувати
Вдихайте через ніс на 4 секунди, а потім видихайте через рот протягом 6-8 секунд, повільно збільшуючи тривалість видиху.
Користь
Ця вправа допомагає заспокоїти нервову систему та створює відчуття розслаблення.
6. Дихання "Бджола" (Bhramari Pranayama)
Як виконувати
Сядьте зручно і заплющте очі. Вдихніть глибоко через ніс. Видихаючи, створюйте звук, схожий на гудіння бджоли (м’яке "мммм"). Повторіть кілька разів.
Користь
Ця вправа чудово заспокоює розум і тіло, зменшує тривогу та стрес.
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В матеріалі використані джерела - Today, Cell.com, Better Sleep for the Overachiever.
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