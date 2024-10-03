6 эффективных дыхательных упражнений для преодоления стресса и апатии

Дыхательные упражнения могут преодолеть стресс, апатию и депрессивное настроение. Для хорошего самочувствия следует выполнять их ежедневно.

Как выполнять упражнения и правильно дышать - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Шесть дыхательных упражнений, которые помогут преодолеть стресс и улучшить самочувствие

1. Глубокое дыхание (диафрагмальное)

Как выполнять

Сядьте или лягте в удобной позе. Положите одну руку на живот, другую - на грудь. Медленно вдыхайте через нос, чувствуя, как живот поднимается. Выдыхайте через рот, слегка прижимая живот рукой.

Польза

Это упражнение помогает снизить уровень стресса, расслабляя тело и сосредотачивая внимание на дыхании.

2. Метод 4-7-8

Как выполнять

Вдыхайте через нос на 4 секунды, задерживайте дыхание на 7 секунд, затем медленно выдыхайте через рот в течение 8 секунд.

Польза

Помогает быстро снизить уровень тревоги и беспокойства, а также успокаивает нервную систему.

Дыхательные практики помогут снять стресс (фото: freepik.com)

3. Альтернативное дыхание ноздрями (Нади Шодхана)

Как выполнять

Закройте правую ноздрю пальцем и вдыхайте через левую. Затем закройте левую ноздрю и выдыхайте через правую. Повторяйте эту процедуру, чередуя ноздри.

Польза

Эта техника балансирует нервную систему и помогает достичь покоя и ясности.

4. Box Breathing

Как выполнять

Вдыхайте на 4 секунды, задерживайте дыхание на 4 секунды, выдыхайте на 4 секунды и снова задерживайте дыхание на 4 секунды. Повторяйте несколько раз.

Польза

Используется для стабилизации дыхания, снятия напряжения и улучшения концентрации.

5. Постепенное расширение выдоха

Как выполнять

Вдыхайте через нос на 4 секунды, затем выдыхайте через рот в течение 6-8 секунд, медленно увеличивая продолжительность выдоха.

Польза

Это упражнение помогает успокоить нервную систему и создает чувство расслабления.

6. Дыхание "Пчела" (Bhramari Pranayama)

Как выполнять

Сядьте удобно и закройте глаза. Вдохните глубоко через нос. Выдыхая, создавайте звук, похожий на гудение пчелы (мягкое "мммм"). Повторите несколько раз.

Польза

Это упражнение отлично успокаивает ум и тело, уменьшает тревогу и стресс.