6 дратівливих функцій в iPhone, які з легкыстю можна виправити

Автокорекція

Однією з найсумніших функцій iPhone є автокорекція. Хоча вона призначена для допомоги у правописі та прискоренні набору тексту, часто вона призводить до смішних чи незручних помилок.

Багато користувачів вважають автокорекцію швидше перешкодою, ніж допомогою, особливо коли вона змінює правильно написані слова на щось зовсім інше.

Рішення

Щоб пом'якшити цю проблему, користувачі можуть зайти в Налаштування, потім "Основні", далі "Клавіатура" та вимкнути функцію "Автокорекція". В якості альтернативи, додавання слів, що часто використовуються, в словник може допомогти автокорекції запам'ятати кращі слова.

Скриншот

Розряджання батареї через оновлення додатків у фоновому режимі

Багато користувачів iPhone помітили, що їх батареї швидко розряджаються через оновлення додатків у фоновому режимі. Хоча ця функція призначена для підтримки актуальності програм, вона може значно розряджати батарею.

Рішення

Вимкнення оновлення додатків у фоновому режимі може заощадити заряд батареї. Перейдіть до Налаштувань, потім "Основні", далі "Оновлення контенту" і повністю вимкніть цю функцію, або виберіть конкретні додатки для оновлення.

Скриншот

Постійні повідомлення

Постійний потік повідомлень може бути переважним та заважаючим. Financial Times зазначає, що середній користувач отримує більше 50 повідомлень на день, що призводить до відволікання та зниження продуктивності.

Рішення

Управління повідомленнями є ключовим моментом. Перейдіть у Налаштування, потім "Оповіщення" та налаштуйте параметри сповіщень для кожного додатку. Користувачі можуть вимкнути сповіщення для менш важливих додатків або вибрати їхнє тихе отримання.

Скриншот

Безлад з додатків на домашньому екрані

Домашній екран iPhone може швидко захаращуватися додатками, що ускладнює пошук потрібного. На відміну від деяких інших операційних систем, iOS спочатку не підтримувала віджети або скриньку додатків, що посилювало цю проблему.

Рішення

У iOS 14 було введено Бібліотеку додатків, яка автоматично організує додатки за категоріями. Щоб отримати доступ до неї, проведіть пальцем вліво, пройшовши всі домашні екрани. Користувачі також можуть видалити додатки з такого екрана, не видаляючи їх самих, а утримуючи піктограму програми та вибравши "Видалити з домашнього екрана".

Перевантаження сховища фотографій

Фотографії та відео високої роздільної здатності можуть швидко зайняти багато місця на iPhone, що призводить до постійних попереджень про нестачу сховища.

Рішення

Використовуйте iCloud Photos, перейшовши до параметрів, потім "Фото" і ввімкнувши "iCloud Photos". Це дозволить зберігати фотографії у хмарі, звільняючи місцеве сховище. Як альтернатива, сторонні додатки, такі як Google Photos, можуть запропонувати додаткові рішення для зберігання.

Скриншот

Камера на Pro-моделях знімає з низькою роздільною здатністю

У iPhone 13 Pro та 13 Pro Max з'явилися надширококутні камери, здатні знімати макрофото. Разом із новим режимом додали й функцію "Автомакро". Вона дозволяє камері автоматично перемикатися в режим макрозйомки, коли користувач намагається сфотографувати щось зблизька, де основна камера, швидше за все, не сфокусується.

Проте практично ця функція часто викликає роздратування. Ви наводите камеру на об'єкт, вже підібрали ракурс, а в останній момент вона перемикає режим на макро, вважаючи це найкращим варіантом. Це призводить до менш якісного знімку в порівнянні зі звичайним режимом, тому що використовується інша камера.

Рішення

У налаштуваннях смартфона перейдіть до розділу "Камера" і переведіть перемикач у пункті "Автомакро" у неактивне положення. Це не відключить саму макрозйомку: коли буде доступний режим, ви побачите іконку у вигляді квітки. Але поки ви на неї не натиснете, режим не ввімкнеться і не зіпсує кадр.

Це налаштування, як і сама функція автомакро, є тільки на Pro-моделях, починаючи з покоління iPhone 13.