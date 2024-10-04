6 древних проклятий, которые до сих пор пугают человечество

Истории о проклятии сопровождают человечество на протяжении тысячелетий, всегда оставляя за собой след загадочности и страха. Эти давние легенды до сих пор не дают покоя историкам, исследователям и просто людям, опасающимся стать жертвами мистических сил.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о шести самых известных проклятиях, которые до сих пор пугают людей по всему миру.

Проклятие фараонов

Проклятие фараонов, якобы налагаемое на тех, кто потревожит покой египетских гробниц, стало известно после открытия гробницы Тутанхамона в 1922 году.

Многие члены экспедиции, участвовавшие в раскопках, вскоре скончались при загадочных обстоятельствах. Самый известный случай - смерть лорда Карнарвона, финансировавшего раскопки, спустя несколько месяцев после открытия гробницы.

Считается, что фараоны налагали проклятие на свои могилы, чтобы защитить их от грабителей, и некоторые ученые действительно обращают внимание на ряд загадочных смертей, следовавших за открытием гробниц.

Статуя Тутанхамона (фото: Википедия)

Проклятие бриллианта Хоупа

Бриллиант Хоупа считается одним из самых известных проклятых камней в мире. Его история начинается с Индии, где его похитили из храма, где он служил украшением статуи божества.

Владельцы бриллианта на протяжении веков сталкивались с несчастьями, среди которых - банкротство, аресты и даже гибель. Самой известной жертвой стал король Франции Людовик XVI, казненный во время Французской революции, после того как бриллиант попал в его коллекцию.

Сегодня бриллиант выставлен в Смитсоновском музее, и хотя он уже не меняет владельцев, его темная слава все еще не позволяет людям забыть страшное проклятие.

Бриллиант Хоупа (фото: Википедия)

Проклятие мумий Перу

Древние мумии народов Перу также связаны с проклятием, которое преследует тех, кто нарушает их покой. Местные легенды свидетельствуют, что каждый, кто потревожит мумии, обречен на болезни и неудачи.

В 20 веке многочисленные исследователи и грабители сталкивались с неудачами, а некоторые даже умерли от загадочных заболеваний. Считается, что это наказание за пренебрежительное отношение к захоронениям и пренебрежение древними традициями.

Легенды о проклятии неоднократно подтверждались случаями, когда люди, привозившие мумии домой, несли тяжелые утраты.

Мумии Перу (фото: Википедия)

Проклятие Текумсе

Проклятие Текумсе или Проклятие президентов считается причиной смерти каждого президента США, избранного в год, заканчивающийся на ноль, начиная с 1840 года.

Легенда свидетельствует, что вождь племени шауни Текумсе наложил проклятие на президента Уильяма Гаррисона и всех его преемников после того, как их народ потерпел поражение. Гаррисон умер через месяц после вступления в должность, и каждый последующий президент, избранный через 20 лет, также умирал в период пребывания у власти.

Лишь в 1980-х годах это проклятие было якобы нарушено, когда Рональд Рейган пережил покушение на свою жизнь.

Бюст Текумсе (фото: Википедия)

Проклятие "Титаника"

После гибели "Титаника" в 1912 году начали распространяться слухи о том, что корабль нес на борту проклятый артефакт. Одна из легенд свидетельствует, что среди груза находилась мумия египетской жрицы, и ее проклятие стало причиной трагической катастрофы.

Несмотря на то, что подтверждений существования мумии нет, многие верят, что именно эта мистическая сила привела к гибели сотен пассажиров. И хотя научные исследования объясняют крушение совокупностью технических и человеческих факторов, проклятие "Титаника" до сих пор остается одной из самых страшных морских загадок.

"Титаник" (фото: Википедия)

Проклятие клана Кеннеди

Клан Кеннеди - одна из самых известных и трагических семейств США, на которую, согласно слухам, наложено давнее проклятие.

Это проклятие связывают с многочисленными трагедиями, случившимися в семье на протяжении многих лет: от убийства президента Джона Кеннеди до загадочной смерти его брата Роберта и авиакатастрофы, в которой погиб Джон Кеннеди-младший.

Все эти события, происшедшие за короткое время, заставили многих поверить в существование какого-то таинственного проклятия, преследующего семью из-за их политической активности и влияния на мир.

Джон, Роберт и Эдвард Кеннеди (фото: Википедия)