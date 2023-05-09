6 чоловічих комплексів, на які жінки не звертають уваги

Низький зріст

Чоловіки з низьким зростом страшно комплексують і вважають, що цей недолік жінок відштовхує. Однак для більшості їх зріст не входить до списку критеріїв при виборі партнера.

У 2016 році було проведено дослідження, опубліковані в журналі Personality and Individual Differences. Було опитано близько 3 тисяч осіб у віці від 18 до 75 років із США, Німеччини, Австралії та Британії – щодо важливості критеріїв при відборі партнера.

80% опитаних жінок наголосили, що на перше місце вони ставлять такі чоловічі якості, як розум, вірність, чесність та здатність до комунікації.

Невеликий заробіток

Багато чоловіків вважають, що для жінки має велике значення розмір гаманця та кількість нулів на банківській картці. Але це зовсім не так.

Ще одне дослідження провів журнал Evolutionary Psychology у 2015 році – за його результатами виявилося, що заробіток партнера не належить до визначальних критеріїв для більшості жінок. Набагато важливіше для них почуття гумору та здатність (вміння) піклуватися про інших.

А важливим критерієм для опитаних жінок при виборі чоловіка стала впевненість у собі та у своєму майбутньому. 70% жінок вважають, що набагато важливіша здатність чоловіка забезпечити нехай небагаті, але стабільні та душевні стосунки.

Невеликий розмір статевого члена

У різних опитуваннях та анкетах, а також дослідженнях жінки вказують, що розмір статевого члена не є фактором, який впливає на сексуальну задоволеність жінок.

Щобільше, близько 20% жінок вважають, що чоловіча гідність великих розмірів може спричинити незадоволеність у сексі й лише 10-12% жінок вказує, що розмір має значення.

Неідеальна фігура

Чоловіки часто переживають, що відсутність атлетичних форм робить їх менш привабливими для жінок. Але для жінок велике значення має розум, почуття гумору, впевненість у собі та вміння піклуватися ще про когось.

Недолік освіти чи навичок

Відсутність освіти чи навичок деяких жінок відлякати може. Але це радше поодинокі випадки, ніж загальноприйняте у суспільстві. Для багатьох жінок має велике значення те, що являє собою чоловік у момент знайомства або на початку стосунків, а не те, чим він займався раніше або де навчався у юності.

Тим більше, що згідно з дослідженнями, для жінок важливий розум чоловіка, а він далеко не завжди пов'язаний із рівнем освіти.

Невдала зовнішність

Великий ніс, клаповухі вуха, великі руки або дрібні - багато чоловіків вважають все це серйозними недоліками й впевнені, що це може стати перешкодою для стосунків із жінкою.

Жінки схильні вибирати партнерів на основі їхніх індивідуальних якостей, а не зовнішніх даних. Для дослідження, які опублікували в журналі Evolution and Human Behavior учасницям експерименту, дали фотографії чоловіків - для оцінки зовнішності.

А потім кожній жінці перерахували їхні особисті риси. Загальний підсумок: 70% учасниць змінили думку про чоловіків і загальну привабливість внаслідок внутрішнього світу людини, а не зовнішності.

Деякі недоліки змушують чоловіків переживати, відмовлятися від завоювання уваги жінки, що сподобалася. Але багато цих недоліків - надумані й при знайомстві з жінкою важливу роль відіграватимуть зовсім інші якості.

А ось комплекси, які можуть спричинити невпевненість, страхи та навіть агресію, можуть поміняти поведінку чоловіка так, що відштовхнуть потенційну обраницю у рази швидше.