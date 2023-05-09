6 мужских комплексов, на которые женщины внимания не обращают

Низкий рост

Мужчины с низким ростом страшно комплексуют и считают, что это недостаток женщин отталкивает. Однако для большинства из них рост не входит в список критериев при выборе партнера.

В 2016 году было проведено исследование, которые опубликовали в журнале Personality and Individual Differences. Было опрошено около 3 тысяч человек в возрасте от 18 до 75 лет из США, Германии, Австралии и Британии - на предмет важности критериев при отборе партнера.

80% опрошенных женщин указали, что на первое место они ставят такие мужские качества, как ум, верность, честность и способность к коммуникации.

Небольшой заработок

Многие мужчины полагают, что для женщины имеет большое значение размер кошелька и количество нулей на банковской карте. Но это совсем не так.

Еще одно исследование провел журнал Evolutionary Psychology в 2015 году - по его результатам оказалось, что заработок партнера не относится к определяющим критериям для большинства женщин. Намного важнее для них чувство юмора и способность (умение) заботиться о других.

А важным критерием для опрошенных женщин при выборе мужчины стало уверенность в себе и в своем будущем. 70% женщин считают, что намного важнее способность мужчины обеспечить пускай небогатые, но стабильные и душевные отношения.

Небольшой размер полового члена

В различных опросах и анкетах, а также исследованиях женщины указывают, что размер полового члена не является фактором, который влияет на сексуальную удовлетворенность женщин.

Более того, около 20% женщин считают, что мужское достоинство крупных размеров может повлечь неудовлетворенность в сексе и только 10-12% женщин указывает, что размер имеет значение.

Неидеальная фигура

Мужчины часто переживают, что отсутствие атлетических форм делает их менее привлекательными для женщин. Но для женщин большое значение имеет ум, чувство юмора, уверенность в себе и умение заботиться еще о ком-то.

Недостаток образования или навыков

Отсутствие образования или навыков некоторых женщин отпугнуть может. Но это скорее единичные случаи, чем общепринятое в обществе. Для многих женщин имеет большое значение то, что представляет собой мужчина в момент знакомства или начала отношений, а не то, чем он занимался ранее или где учился в юности.

Тем более, что согласно исследованиям, для женщин важен ум мужчины, а он далеко не всегда связан с уровнем образования.

Неудачная внешность

Большой нос, лопоухие уши, крупные руки или мелкие - многие мужчины считают все это серьезными недостатками и уверены, что это может стать препятствием для отношений с женщиной.

Женщины склонны выбирать партнеров на основе их индивидуальных качеств, а не внешних данных. Для исследования, которые опубликовали в журнале Evolution and Human Behavior участницам эксперимента дали фотографии мужчин - для оценки внешности.

А потом каждой женщине перечислили их личные качества. Общий итог: у 70% участниц изменилось мнение о мужчинах и общая привлекательность за счет внутреннего мира человека, а не внешности.

Некоторые недостатки заставляют мужчин переживать, отказываться от завоевания внимания понравившейся женщины. Но многие эти недостатки - надуманны и при знакомстве с женщиной важную роль будут играть совсем другие качества.

А вот комплексы, которые могут вызвать неуверенность, страхи и даже агрессию, могут поменять поведение мужчины так, что оттолкнут потенциальную избранницу в разы быстрее.