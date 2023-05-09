6 мужских комплексов, на которые женщины внимания не обращают

Уверенность в собственных силах и отсутствие комплексов - это две привлекательные черты, которые важны не только для деловых, но и романтических отношений. У мужчин на самом деле комплексов не меньше, чем у женщин. И эти недостатки мешают им добиваться желаемого, хотя женщины, на самом деле, их не замечают.
Какие мужские комплексы женщины не замечают и не придают им особого значения - читайте ниже.
Мужчины с низким ростом страшно комплексуют и считают, что это недостаток женщин отталкивает. Однако для большинства из них рост не входит в список критериев при выборе партнера.
В 2016 году было проведено исследование, которые опубликовали в журнале Personality and Individual Differences. Было опрошено около 3 тысяч человек в возрасте от 18 до 75 лет из США, Германии, Австралии и Британии - на предмет важности критериев при отборе партнера.
80% опрошенных женщин указали, что на первое место они ставят такие мужские качества, как ум, верность, честность и способность к коммуникации.
Многие мужчины полагают, что для женщины имеет большое значение размер кошелька и количество нулей на банковской карте. Но это совсем не так.
Еще одно исследование провел журнал Evolutionary Psychology в 2015 году - по его результатам оказалось, что заработок партнера не относится к определяющим критериям для большинства женщин. Намного важнее для них чувство юмора и способность (умение) заботиться о других.
А важным критерием для опрошенных женщин при выборе мужчины стало уверенность в себе и в своем будущем. 70% женщин считают, что намного важнее способность мужчины обеспечить пускай небогатые, но стабильные и душевные отношения.
В различных опросах и анкетах, а также исследованиях женщины указывают, что размер полового члена не является фактором, который влияет на сексуальную удовлетворенность женщин.
Более того, около 20% женщин считают, что мужское достоинство крупных размеров может повлечь неудовлетворенность в сексе и только 10-12% женщин указывает, что размер имеет значение.
Мужчины часто переживают, что отсутствие атлетических форм делает их менее привлекательными для женщин. Но для женщин большое значение имеет ум, чувство юмора, уверенность в себе и умение заботиться еще о ком-то.
Отсутствие образования или навыков некоторых женщин отпугнуть может. Но это скорее единичные случаи, чем общепринятое в обществе. Для многих женщин имеет большое значение то, что представляет собой мужчина в момент знакомства или начала отношений, а не то, чем он занимался ранее или где учился в юности.
Тем более, что согласно исследованиям, для женщин важен ум мужчины, а он далеко не всегда связан с уровнем образования.
Большой нос, лопоухие уши, крупные руки или мелкие - многие мужчины считают все это серьезными недостатками и уверены, что это может стать препятствием для отношений с женщиной.
Женщины склонны выбирать партнеров на основе их индивидуальных качеств, а не внешних данных. Для исследования, которые опубликовали в журнале Evolution and Human Behavior участницам эксперимента дали фотографии мужчин - для оценки внешности.
А потом каждой женщине перечислили их личные качества. Общий итог: у 70% участниц изменилось мнение о мужчинах и общая привлекательность за счет внутреннего мира человека, а не внешности.
Некоторые недостатки заставляют мужчин переживать, отказываться от завоевания внимания понравившейся женщины. Но многие эти недостатки - надуманны и при знакомстве с женщиной важную роль будут играть совсем другие качества.
А вот комплексы, которые могут вызвать неуверенность, страхи и даже агрессию, могут поменять поведение мужчины так, что оттолкнут потенциальную избранницу в разы быстрее.
Кстати, ранее мы писали о том, какие женские недостатки мужчины совершенно не замечают.
А еще рассказывали о том, с какими женщинами мужчины обычно несчастливы.