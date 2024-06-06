Свято 6 червня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Сьогодні, 6 червня, свято - православні українці вшановують пам’ять преподобного Віссаріона, чудотворця Єгипетського та преподобного Іларіона Нового, ігумена Далматської обителі за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

День пам’яті преподобного Віссаріона-дивотворця

Про раннє життя Висаріона відомо дуже мало. Він народився у заможній родині, але вирішив залишити усе це й обрати духовний шлях.

Віссаріон славився своєю суворою аскезою. Він прагнув до максимальної простоти та відмовився від багатств, часто мандрував без сталого місця проживання. Він мінімалістично вдягався та часто постився.

Віссаріон проводив багато часу у молитвах, шукаючи духовного з'єднання з Богом. Завдяки глибокій вірі він одержав дар чудотворства, виконуючи численні дива, серед яких було зцілення хворих і допомога тим, хто потребує.

Святий Віссаріон був наставником для багатьох монахів і звичайних людей, які шукали духовної мудрості. Він надихав інших своїми порадами і прикладом життя на подвиги душі.

Віссаріон помер у глибокій старості, залишивши після себе славу великого подвижника і чудотворця.

Преподобний Віссаріон, чудотворець Єгипетський (ілюстрація: rivne-cerkva.rv.ua)

День пам'яті преподобного Іларіона Нового

Преподобний Іларіон народився у благочестивій родині від батьків Петра і Феодосії. У 20 років він постригся в чернецтво в Ісихійській обителі, що поблизу Візантії. Пізніше перейшов до Далматської обителі, де прийняв схиму (урочисту присягу) та став учнем преподобного Григорія Декаполіта.

Після смерті ігумена Далматської обителі саме Іларіон повинен був зайняти його місце. І після клопотання до патріарха Никифора Іларіон був призначений ігуменом.

Преподобний Іларіон відмовився знищувати святі ікони під час іконоборчих гонінь імператора Лева Вірменина. За це він був ув’язнений та зазнав багато катувань.

Після смерті імператора Феофіла преподобний Іларіон був звільнений з ув’язнення імператрицею Феодорою та нарешті зміг повернутися до Далматської обителі, де знову прийняв ігуменство і мирно помер у 845 році.

Преподобний Іларіон Новий (ілюстрація: rivne-cerkva.rv.ua)

Що не можна робити сьогодні, 6 червня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

не слід ображатися самому або ображати інших

забороняється викидати залишки їжі зі столу

не варто жалітися на свої проблеми, бо їх стане ще більше

Також не рекомендується вирушати у далекі подорожі, адже в цей день вони не принесуть нічого доброго.

Народні прикмети і традиції цього дня

птахи голосно кричать - незабаром буде дощ

різко похолодало - погода скоро покращиться

якщо сильно дме вітер - очікуйте влітку багато опадів

ввечері літає багато жуків - погода буде гарною

ясне небо - буде великий врожай

Цього дня здавна було прийнято багато працювати. Забобони також радять поливати квіти, щоб здоров'я лишалося міцним.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують:

Іларіон

Єгор

Георгій

Ксенія

Сусанна

Іван

Степан.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Близнюки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: