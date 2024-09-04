6 міст майбутнього, які вже будуються: як вони виглядатимуть і хто там житиме

The Line (Neom, Саудівська Аравія)

Як це буде виглядати

The Line, ймовірно, є найбільш амбітним з усіх футуристичних міських проектів. Будучи частиною саудівського проекту Neom вартістю 500 мільярдів доларів, The Line задумане як лінійне місто, що тягнеться на 170 кілометрів через пустелю.

Місто складатиметься з двох паралельних хмарочосів, вкритих дзеркалами, завширшки 200 метрів та висотою 500 метрів. Дизайн виключає потребу в автомобілях, оскільки всі необхідні послуги знаходяться в межах п'яти хвилин ходьби. Високошвидкісний транспорт перевозитиме мешканців від одного кінця до іншого всього за 20 хвилин.

Хто там житиме

The Line прагне розмістити дев'ять мільйонів людей, зосередившись на залученні світових талантів, підприємців та інноваторів.

Місто спроектоване для роботи на 100 відсотковій відновлюваній енергії, що робить його привабливим для тих, хто відданий стійкому способу життя. Акцент на штучному інтелекті та біотехнологіях, ймовірно, привабить професіоналів із цих галузей.

The Line (фото: NEOM)

Telosa (США)

Як це буде виглядати

Заснований мільярдером Марком Лоре, Telosa задуманий як "місто майбутнього" в американській пустелі. Охоплюючи 150 000 акрів, Telosa спроектований як стійкий мегаполіс, який може вмістити до п'яти мільйонів людей.

Місто матиме кільцеве планування з величезним хмарочосом, відомим як Башта Еквітізму, у його центрі. Будівля буде маяком для міста в області рівності, стійкості та спільноти.

Хто там житиме

Telosa планується як інклюзивна спільнота, де мешканці мають рівні можливості процвітати. Модель управління міста, яка називається "Еквітизм", фокусується на колективному володінні землею, де підвищення вартості землі приносить користь спільноті.

Місто прагне залучити різноманітні групи людей, включаючи молодих фахівців, сім'ї та пенсіонерів, які всі поділяють прагнення до сталого та справедливого життя.

Telosa (фото: BIG)

Amaravati (Індія)

Як це буде виглядати

Амараваті, нова столиця індійського штату Андхра-Прадеш, замислюється як високотехнологічний, стійкий мегаполіс. Дизайн міста включає великі зелені зони, широкі бульвари та сучасну інфраструктуру.

Амараваті планується як розумне місто з інтелектуальним управлінням рухом, утилізацією відходів та системами управління водними ресурсами. Місто також оснащене енергоефективними будинками та орієнтоване на відновлювані джерела енергії.

Хто там житиме

Амараваті призначена стати урядовим та діловим центром, залучаючи державних службовців, бізнес-фахівців та педагогів. Розумна інфраструктура та сучасні зручності міста покликані забезпечити високу якість життя для його мешканців. Амараваті також прагне стати центром освіти та досліджень, залучаючи студентів та науковців з усієї Індії та за її межами.

Amaravati (фото: Foster+Partners)

Smart Forest City (Канкун, Мексика)

Як це буде виглядати

Smart Forest City, задуманий італійським архітектором Стефано Боері, спроектований як модель сталого міського розвитку у 21 столітті. Розташоване неподалік Канкуна, це місто буде побудоване на 557 гектарах землі з місткістю близько 130 000 жителів.

Проект буде функціонувати як величезний ботанічний сад із зеленню, призначеною для поглинання 116 000 тонн вуглекислого газу щорічно.

Місто буде оснащено передовими системами відновлюваної енергії, включаючи сонячні панелі та водні канали для використання природних ресурсів. Ключовим аспектом Smart Forest City є його самодостатність з акцентом на виробництво більше енергії, ніж воно споживає.

Хто там житиме

Smart Forest City призначений для залучення різноманітного населення, включаючи дослідників, студентів та професіоналів з різних областей, які зацікавлені в житті у стійкому, високотехнологічному середовищі.

Інтеграція природи з міським життям також робить його привабливим місцем для сімей, які шукають спокійне, але сучасне середовище.

Smart Forest City (фото: Architectural Digest)

Oceanix Busan (Південна Корея)

Як це буде виглядати

Oceanix Busan є новаторським проектом, задуманим як перше у світі стійке плаваюче місто. Розташований біля узбережжя Пусана, цей мегаполіс на воді складатиметься із взаємозалежних платформ, кожна з яких підтримує різні міські функції, такі як житлові райони, дослідні центри та зелені зони.

Місто спроектоване так, щоб бути стійким до підвищення рівня моря і включатиме екологічну архітектуру, сонячну енергію та інноваційні системи управління відходами.

Хто там житиме

Oceanix Busan прагне забезпечити стійке місце існування для різноманітного населення, включаючи кліматичних біженців, міських жителів, які шукають більш низьковуглецевий спосіб життя, і дослідників, що вивчають морські екосистеми.

Місто також обслуговуватиме туристів, яких приваблює унікальна плаваюча архітектура та модель сталого способу життя.

Oceanix Busan (фото: BIG)

Chengdu Sky Valley (Китай)

Як це буде виглядати

Chengdu Sky Valley - це амбітний проект, представлений як футуристичний міський оазис, що поєднує сучасну архітектуру з широкими природними ландшафтами.

Розташоване в провінції Сичуань, це місто буде включати суміш житлових веж, дослідницьких установ і культурних центрів, оточений пишною зеленню та інтегрований зі стійкими технологіями.

Дизайн підкреслює гармонію з навколишнім середовищем, включаючи терасні сади, вертикальне землеробство та зелені дахи для покращення якості повітря та зниження міської спеки.

Хто там житиме

Chengdu Sky Valley призначений для різноманітної групи жителів, включаючи фахівців у галузі технологій, дослідників та сімей, які шукають сучасний, але екологічний спосіб життя.

Місто також привабить туристів та вчених, які цікавляться стійким міським розвитком та інноваційними рішеннями для життя.

Chengdu Sky Valley (фото: MRVD)