6 строящихся городов будущего: как они будут выглядеть и кто там будет жить

The Line (Neom, Саудовская Аравия)

Как это будет выглядеть

The Line, возможно, является самым амбициозным из всех футуристических городских проектов. Будучи частью саудовского проекта Neom стоимостью 500 миллиардов долларов, The Line задуман как линейный город, простирающийся на 170 километров через пустыню.

Город будет состоять из двух параллельных небоскребов, покрытых зеркалами, шириной 200 метров и высотой 500 метров. Дизайн исключает необходимость в автомобилях, так как все необходимые услуги находятся в пределах пяти минут ходьбы. Высокоскоростной транспорт будет перевозить жителей от одного конца до другого всего за 20 минут.

Кто будет там жить

The Line стремится разместить девять миллионов человек, сосредоточившись на привлечении глобальных талантов, предпринимателей и инноваторов.

Город спроектирован для работы на 100 процентной возобновляемой энергии, что делает его привлекательным для тех, кто привержен устойчивому образу жизни. Акцент на искусственном интеллекте и биотехнологиях, вероятно, привлечет профессионалов из этих отраслей.

The Line (фото: NEOM)

Telosa (США)

Как это будет выглядеть

Основанный миллиардером Марком Лоре, Telosa задуман как "город будущего" в американской пустыне. Охватывая 150 000 акров, Telosa спроектирован как устойчивый мегаполис, который может вместить до пяти миллионов человек.

Город будет иметь кольцевую планировку с огромным небоскребом, известным как Башня Эквитизма, в его центре. Здание будет служить маяком для города в области равенства, устойчивости и сообщества.

Кто будет там жить

Telosa планируется как инклюзивное сообщество, где у жителей есть равные возможности процветать. Модель управления города, называемая "Эквитизм", фокусируется на коллективном владении землей, где повышение стоимости земли приносит пользу сообществу.

Город стремится привлечь разнообразные группы людей, включая молодых специалистов, семьи и пенсионеров, всех разделяющих стремление к устойчивой и справедливой жизни.

Telosa (фото: BIG)

Amaravati (Индия)

Как это будет выглядеть

Амаравати, новая столица индийского штата Андхра-Прадеш, задумывается как высокотехнологичный, устойчивый мегаполис. Дизайн города включает обширные зеленые зоны, широкие бульвары и современную инфраструктуру.

Амаравати планируется как умный город с интеллектуальным управлением движением, утилизацией отходов и системами управления водными ресурсами. Город также оснащен энергоэффективными зданиями и ориентирован на возобновляемые источники энергии.

Кто будет там жить

Амаравати предназначена стать правительственным и деловым центром, привлекая государственных служащих, бизнес-специалистов и педагогов. Умная инфраструктура и современные удобства города призваны обеспечить высокое качество жизни для его жителей. Амаравати также стремится стать центром образования и исследований, привлекая студентов и ученых со всей Индии и за ее пределами.

Amaravati (фото: Foster+Partners)

Smart Forest City (Канкун, Мексика)

Как это будет выглядеть

Smart Forest City, задуманный итальянским архитектором Стефано Боэри, спроектирован как модель устойчивого городского развития в 21 веке. Расположенный недалеко от Канкуна, этот город будет построен на 557 гектарах земли с вместимостью около 130 000 жителей.

Проект будет функционировать как огромный ботанический сад, с зеленью, предназначенной для поглощения 116 000 тонн углекислого газа ежегодно.

Город будет оснащен передовыми системами возобновляемой энергии, включая солнечные панели и водные каналы для использования природных ресурсов. Ключевым аспектом Smart Forest City является его самодостаточность, с акцентом на производство больше энергии, чем он потребляет.

Кто будет там жить

Smart Forest City предназначен для привлечения разнообразного населения, включая исследователей, студентов и профессионалов из различных областей, которые заинтересованы в жизни в устойчивой, высокотехнологичной среде.

Интеграция природы с городской жизнью также делает его привлекательным местом для семей, ищущих спокойную, но современную среду.

Smart Forest City (фото: Architectural Digest)

Oceanix Busan (Южная Корея)

Как это будет выглядеть

Oceanix Busan является новаторским проектом, задуманным как первый в мире устойчивый плавающий город. Расположенный у побережья Пусана, этот мегаполис на воде будет состоять из взаимосвязанных платформ, каждая из которых поддерживает различные городские функции, такие как жилые районы, исследовательские центры и зеленые зоны.

Город спроектирован так, чтобы быть устойчивым к повышению уровня моря и будет включать в себя экологичную архитектуру, солнечную энергию и инновационные системы управления отходами.

Кто будет там жить

Oceanix Busan стремится обеспечить устойчивую среду обитания для разнообразного населения, включая климатических беженцев, городских жителей, ищущих более низкоуглеродный образ жизни, и исследователей, изучающих морские экосистемы.

Город также будет обслуживать туристов, которых привлекает уникальная плавающая архитектура и модель устойчивого образа жизни.

Oceanix Busan (фото: BIG)

Chengdu Sky Valley (Китай)

Как это будет выглядеть

Chengdu Sky Valley - это амбициозный проект, представленный как футуристический городской оазис, сочетающий современную архитектуру с обширными природными ландшафтами.

Расположенный в провинции Сычуань, этот город будет включать в себя смесь жилых башен, исследовательских учреждений и культурных центров, окруженный пышной зеленью и интегрированный с устойчивыми технологиями.

Дизайн подчеркивает гармонию с окружающей средой, включая террасные сады, вертикальное земледелие и зеленые крыши для улучшения качества воздуха и снижения городской жары.

Кто будет там жить

Chengdu Sky Valley предназначен для разнообразной группы жителей, включая специалистов в области технологий, исследователей и семей, ищущих современный, но экологичный образ жизни.

Город также привлечет туристов и ученых, интересующихся устойчивым городским развитием и инновационными решениями для жизни.

Chengdu Sky Valley (фото: MRVD)