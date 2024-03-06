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Нагадує вуса: ось який побічний ефект може виникнути після збільшення губ

Середа 06 березня 2024 16:18
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Нагадує вуса: ось який побічний ефект може виникнути після збільшення губ Які побічні реакції можуть виникнути після збільшення губ (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Контурна пластика губ вважається однією з найпопулярніших і найбезпечніших процедур естетичної медицини. Однак після введення гіалуронової кислоти у дівчат можуть виникнути так звані гіалуронові вуса.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Cleveland Clinic.

Що може статись

Важливо пам'ятати, що збільшення губ може супроводжуватися ризиками та побічними ефектами: набряком, почервонінням, синцями та міграцією філера.

Ось що може сприяти міграції гелю:

  • неправильна техніка ін'єкції - якщо речовина введена надто поверхово, надто глибоко або в неправильній кількості, це може збільшити ризик міграції гелю
  • надмірна кількість філера - занадто великий обсяг філера створює надлишковий тиск у тканинах та сприяє поширенню за межі бажаної області
  • фізична дія - масаж або інша фізична дія на ділянку губ після процедури
  • неякісний філер
  • індивідуальні особливості організму

Коли потрібно звертатися до лікаря

Зазвичай після процедури потрібно зачекати два тижні, щоби пройшов набряк.

Важливо негайно звернутися до лікаря, якщо після двох тижнів з'явились:

  • нерівномірні контури губ
  • ущільнення чи шишки навколо губ
  • асиметрію губ

Якщо ви бачите, що філер мігрував, то можна звернутись до косметолога, щоб він ввів гіалуронідаз - фермент, який руйнує гіалуронову кислоту і допомагає видалити надлишок філера.

Або ж можна просто зачекати, поки організм природно виведе філер.

Ефект від введення філерів зберігається на рік-півтора, не більше. Потім потрібно повторювати процедуру.

Найстрашніше, що може бути, це коли косметолог неправильно ввів препарат і він закоркував судину. В результаті може бути некроз тканин.

Некроз тканин - це одне з найгірших ускладнень після введення філера. Некроз виникає через потрапляння гелю в судину або компресії (здавлювання) судини.

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Також ми писали, чому подразнюється шкіра та з'являються зморшки.

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