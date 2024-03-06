Нагадує вуса: ось який побічний ефект може виникнути після збільшення губ
Контурна пластика губ вважається однією з найпопулярніших і найбезпечніших процедур естетичної медицини. Однак після введення гіалуронової кислоти у дівчат можуть виникнути так звані гіалуронові вуса.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Cleveland Clinic.
Що може статись
Важливо пам'ятати, що збільшення губ може супроводжуватися ризиками та побічними ефектами: набряком, почервонінням, синцями та міграцією філера.
Ось що може сприяти міграції гелю:
- неправильна техніка ін'єкції - якщо речовина введена надто поверхово, надто глибоко або в неправильній кількості, це може збільшити ризик міграції гелю
- надмірна кількість філера - занадто великий обсяг філера створює надлишковий тиск у тканинах та сприяє поширенню за межі бажаної області
- фізична дія - масаж або інша фізична дія на ділянку губ після процедури
- неякісний філер
- індивідуальні особливості організму
Коли потрібно звертатися до лікаря
Зазвичай після процедури потрібно зачекати два тижні, щоби пройшов набряк.
Важливо негайно звернутися до лікаря, якщо після двох тижнів з'явились:
- нерівномірні контури губ
- ущільнення чи шишки навколо губ
- асиметрію губ
Якщо ви бачите, що філер мігрував, то можна звернутись до косметолога, щоб він ввів гіалуронідаз - фермент, який руйнує гіалуронову кислоту і допомагає видалити надлишок філера.
Або ж можна просто зачекати, поки організм природно виведе філер.
Ефект від введення філерів зберігається на рік-півтора, не більше. Потім потрібно повторювати процедуру.
Найстрашніше, що може бути, це коли косметолог неправильно ввів препарат і він закоркував судину. В результаті може бути некроз тканин.
Некроз тканин - це одне з найгірших ускладнень після введення філера. Некроз виникає через потрапляння гелю в судину або компресії (здавлювання) судини.
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