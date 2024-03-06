Нагадує вуса: ось який побічний ефект може виникнути після збільшення губ

Контурна пластика губ вважається однією з найпопулярніших і найбезпечніших процедур естетичної медицини. Однак після введення гіалуронової кислоти у дівчат можуть виникнути так звані гіалуронові вуса.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Cleveland Clinic .

Що може статись

Важливо пам'ятати, що збільшення губ може супроводжуватися ризиками та побічними ефектами: набряком, почервонінням, синцями та міграцією філера.

Ось що може сприяти міграції гелю:

неправильна техніка ін'єкції - якщо речовина введена надто поверхово, надто глибоко або в неправильній кількості, це може збільшити ризик міграції гелю

надмірна кількість філера - занадто великий обсяг філера створює надлишковий тиск у тканинах та сприяє поширенню за межі бажаної області

фізична дія - масаж або інша фізична дія на ділянку губ після процедури

неякісний філер

індивідуальні особливості організму

Коли потрібно звертатися до лікаря

Зазвичай після процедури потрібно зачекати два тижні, щоби пройшов набряк.

Важливо негайно звернутися до лікаря, якщо після двох тижнів з'явились:

нерівномірні контури губ

ущільнення чи шишки навколо губ

асиметрію губ

Якщо ви бачите, що філер мігрував, то можна звернутись до косметолога, щоб він ввів гіалуронідаз - фермент, який руйнує гіалуронову кислоту і допомагає видалити надлишок філера.

Або ж можна просто зачекати, поки організм природно виведе філер.

Ефект від введення філерів зберігається на рік-півтора, не більше. Потім потрібно повторювати процедуру.

Найстрашніше, що може бути, це коли косметолог неправильно ввів препарат і він закоркував судину. В результаті може бути некроз тканин.

Некроз тканин - це одне з найгірших ускладнень після введення філера. Некроз виникає через потрапляння гелю в судину або компресії (здавлювання) судини.