6 березня: яке сьогодні церковне свято і що не можна робити

6 березня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять рівноапостольної Олени, мати імператора Константина, та святкується здобуття у Єрусалимі Чесного Хреста та Цвяхів. До кінця року залишається 300 дней.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 6 березня і у кого День ангела.
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Свята Олена, мати імператора Костянтина Великого, вирушила до Єрусалима, щоб знайти справжній Хрест, на якому був розп’ятий Ісус Христос. Під час розкопок на Голгофі було виявлено три хрести, але не було відомо, який із них є Животворящим.
Єрусалимський патріарх Макарій запропонував випробувати хрести, доторкнувши їх до важкохворої жінки. Коли вона торкнулася справжнього Хреста, одразу зцілилася, що стало підтвердженням його святості. Олена наказала звести на місці знахідки Храм Гробу Господнього, який став одним із найважливіших центрів християнства.
Частину Хреста вона передала до Константинополя, а іншу залишила в Єрусалимі для поклоніння. Це відкриття зміцнило віру християн та сприяло поширенню почитання Хреста Господнього.
У цей день, як і в будь-яке церковне свято, слід уникати сварок і негативу. Заборонено лихословити, поширювати плітки та виявляти лінь. Не варто відмовляти у допомозі тим, хто її потребує. Також не схвалюються брехня, заздрість та жадібність, оскільки вони можуть принести у дім негаразди.
Окрім цього, існують додаткові заборони, пов’язані з прикметами:
Також існує повір'я, що сни в ніч на 6 березня є пророчими. Особливу увагу варто звернути на символи у сновидіннях: обрізання волосся обіцяє бідність, заплітання кіс - чутки, а ловлення злочинця може вказувати на зраду другої половинки.
Цей день у народі називають Костянтиновим днем або Костянтиновими колами. Традиційно люди витоптували сніг навколо криниць, щоб під час танення у воду не потрапляв бруд. Вважалося, що цей обряд допомагає зберегти чистоту джерел і принести в дім добробут. Також цього дня уважно стежили за природою, щоб передбачити погоду та весну:
6 березня день Ангела відзначають Максим, Федір, Аркадій, Костянтин, Олена.
За старим стилем день ангела у Олександра, Івана, Костянтина, Георгія, Захара, Тимофія, Григорія, Данила, Павла, Ольги.
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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Вікіпедія.