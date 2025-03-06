6 марта: какой сегодня церковный праздник и что нельзя делать

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Что за церковный праздник сегодня

Святая Елена, мать императора Константина Великого, отправилась в Иерусалим, чтобы найти настоящий Крест, на котором был распят Иисус Христос. Во время раскопок на Голгофе было обнаружено три креста, но не было известно, какой из них является Животворящим.

Иерусалимский патриарх Макарий предложил испытать кресты, прикоснувшись к ним тяжелобольной женщине. Когда она коснулась настоящего Креста, сразу исцелилась, что стало подтверждением его святости. Елена приказала возвести на месте находки Храм Гроба Господня, который стал одним из важнейших центров христианства.

Часть Креста она передала в Константинополь, а другую оставила в Иерусалиме для поклонения. Это открытие укрепило веру христиан и способствовало распространению почитания Креста Господня.

Икона святых Константина и Елены (изображение: Википедия)

Что нельзя делать 6 марта

В этот день, как и в любой церковный праздник, следует избегать ссор и негатива. Запрещено злословить, распространять сплетни и проявлять лень. Не стоит отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Также не одобряются ложь, зависть и жадность, поскольку они могут принести в дом проблемы.

Кроме этого, существуют дополнительные запреты, связанные с приметами:

Нельзя оставлять дела незавершенными - это может принести неудачу в будущем.

Запрещено выпивать алкоголь, ведь последствия могут быть негативными.

Не следует сажать или поливать растения - считается, что они все равно не будут расти.

Также существует поверье, что сны в ночь на 6 марта являются пророческими. Особое внимание стоит обратить на символы в сновидениях: обрезание волос сулит бедность, заплетание кос - слухи, а ловля преступника может указывать на измену второй половинки.

Народные приметы и традиции 6 марта

Этот день в народе называют Константиновым днем или Константиновыми кругами. Традиционно люди вытаптывали снег вокруг колодцев, чтобы во время таяния в воду не попадала грязь. Считалось, что этот обряд помогает сохранить чистоту источников и принести в дом благополучие. Также в этот день внимательно следили за природой, чтобы предсказать погоду и весну:

Если облака расположены высоко - скоро установится хорошая погода.

Стук дятла в лесу предвещает позднюю весну.

Морозное утро - к ранней весне и сухому лету.

Если вернулись ласточки - вскоре наступит тепло.

Увидеть сегодня аиста - добрый знак, обещающий мир и согласие в семье.

У кого День ангела 5 марта

6 марта день Ангела отмечают Максим, Федор, Аркадий, Константин, Елена.

По старому стилю день ангела у Александра, Ивана, Константина, Георгия, Захара, Тимофея, Григория, Даниила, Павла, Ольги.

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