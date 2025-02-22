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6 акторів, які розповіли про свої омріяні ролі, але так і не зіграли їх

Субота 22 лютого 2025 09:00
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6 акторів, які розповіли про свої омріяні ролі, але так і не зіграли їх Дженніфер Лоуренс і Скарлетт Йоханссон (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Мріям не завжди судиться здійснитися, навіть якщо вони здаються цілком реальними.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про Кіану Рівза, Скарлетт Йоханссон та ще чотирьох акторів, які поділилися своїми омріяними ролями, але так і не змогли втілити їх на екрані.

Кіану Рівз - Росомаха

Попри те, що Г’ю Джекман зображував Росомаху протягом останніх кількох десятиліть, Кіану Рівз зізнався, що завжди хотів зіграти Росомаху. Однак він розуміє, що "занадто пізно" і що роль "була виконана дуже добре". 6 акторів, які розповіли про свої омріяні ролі, але так і не зіграли їхКіану Рівз (фото: Вікіпедія)

Том Холланд - Джеймс Бонд

Актор виконував популярну і дуже бажану роль Людини-павука з 2017 року, однак поділився, що поклав око на іншого культового персонажа. Власне кажучи, Том розповів про свою мрію зіграти молодого Джеймса Бонда.6 акторів, які розповіли про свої омріяні ролі, але так і не зіграли їхКадр з фільму "Людина павук"

"Людину-павука - це абсолютне задоволення та привілей грати, але... якщо вони захочуть зробити молодшого Джеймса Бонда, ви можете бути впевнені, що я там буду", - говорив Том.

Скарлетт Йоханссон - принцеса Діснея

Актриса, яка перевтілювалась у багатьох яскравих ролях, розповіла, що мріє зіграти принцесу Діснея. Маленька донька знаменитості також хоче бачити свою маму в казковій ролі. Однак Скарлетт визнала, що "це, мабуть, не станеться". 6 акторів, які розповіли про свої омріяні ролі, але так і не зіграли їхСкарлетт Йоханссон (фото: Вікіпедія)

"Я просила цю роботу протягом останніх 20 років, і ніхто мене не замовляв", - ділилася Скарлетт.

Міллі Боббі Браун - Емі Вайнхаус

21-річна британська актриса поділилася, що мріє зіграти Емі Вайнхаус у байопіку. Покійна співачка була іконою R&B, блюзу та, по суті, всієї музичної культури. Вся історія цієї легендарної виконавиці справила великий вплив на Міллі, і вона готова зіграти її, коли і якщо з'явиться така нагода.6 акторів, які розповіли про свої омріяні ролі, але так і не зіграли їхМіллі Боббі Браун (фото: Вікіпедія)

Дженніфер Лоуренс - Бріджит Джонс

Зірка "Голодних ігор" зізналася, що дуже хотіла б зіграти Бріджит Джонс на екрані. Вона пояснила, що цей фільм - її улюблений, коли вона почувається погано.6 акторів, які розповіли про свої омріяні ролі, але так і не зіграли їхДженніфер Лоуренс (фото: Вікіпедія)

Дженніфер також додала, що ніколи не захоче замінити Рене Зеллвегер, яка грає головну героїню. З гумором вона зізналася, що просто хоче, щоб "фільмів не було", щоб вона сама могла бути Бріджит.

Деніел Редкліфф - Людина-павук

Зірка "Гаррі Поттера" зізнався у своїй любові до фільмів про супергероїв. Він додав, що міг би бути "хорошою Людиною-павуком". Проте Деніел визнав, що "поїзд вже пішов", зазначивши, що дуже радий бачити Тома Холланда в ролі супергероя і вважає його фантастичним у цій ролі.6 акторів, які розповіли про свої омріяні ролі, але так і не зіграли їхДеніел Редкліфф (фото: Вікіпедія)

Редкліфф також сказав, що був би радий приєднатися до іншої франшизи, але тільки якщо вона буде короткою, оскільки він не впевнений, що "підпишеться на ще 7 або 8 фільмів".

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