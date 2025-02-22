6 актеров, которые рассказали о своих заветных ролях, но так и не сыграли их

Мечтам не всегда суждено осуществиться, даже если они кажутся вполне реальными.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о Киану Ривзе, Скарлетт Йоханссон и еще четырех актерах, которые поделились своими заветными ролями, но так и не смогли воплотить их на экране.

Киану Ривз - Росомаха

Несмотря на то, что Хью Джекман изображал Росомаху в течение последних нескольких десятилетий, Киану Ривз признался, что всегда хотел сыграть Росомаху. Однако он понимает, что "слишком поздно" и что роль "была исполнена очень хорошо". Киану Ривз (фото: Википедия)

Том Холланд - Джеймс Бонд

Актер исполнял популярную и очень желанную роль Человека-паука с 2017 года, однако поделился, что положил глаз на другого культового персонажа. Собственно говоря, Том рассказал о своей мечте сыграть молодого Джеймса Бонда. Кадр из фильма "Человек паук"

"Человека-паука - это абсолютное удовольствие и привилегия играть, но... если они захотят сделать младшего Джеймса Бонда, вы можете быть уверены, что я там буду", - говорил Том.

Скарлетт Йоханссон - принцесса Диснея

Актриса, которая перевоплощалась во многих ярких ролях, рассказала, что мечтает сыграть принцессу Диснея. Маленькая дочь знаменитости также хочет видеть свою маму в сказочной роли. Однако Скарлетт признала, что "это, видимо, не произойдет". Скарлетт Йоханссон (фото: Википедия)

"Я просила эту работу в течение последних 20 лет, и никто меня не заказывал", - делилась Скарлетт.

Милли Бобби Браун - Эми Уайнхаус

21-летняя британская актриса поделилась, что мечтает сыграть Эми Уайнхаус в байопике. Покойная певица была иконой R&B, блюза и, по сути, всей музыкальной культуры. Вся история этой легендарной исполнительницы оказала большое влияние на Милли, и она готова сыграть ее, когда и если появится такая возможность. Милли Бобби Браун (фото: Википедия)

Дженнифер Лоуренс - Бриджит Джонс

Звезда "Голодных игр" призналась, что очень хотела бы сыграть Бриджит Джонс на экране. Она объяснила, что этот фильм - ее любимый, когда она чувствует себя плохо. Дженнифер Лоуренс (фото: Википедия)

Дженнифер также добавила, что никогда не захочет заменить Рене Зеллвегер, которая играет главную героиню. С юмором она призналась, что просто хочет, чтобы "фильмов не было", чтобы она сама могла быть Бриджит.

Дэниел Рэдклифф - Человек-паук

Звезда "Гарри Поттера" признался в своей любви к фильмам о супергероях. Он добавил, что мог бы быть "хорошим Человеком-пауком". Однако Дэниел признал, что "поезд уже ушел", отметив, что очень рад видеть Тома Холланда в роли супергероя и считает его фантастическим в этой роли. Дэниел Рэдклифф (фото: Википедия)

Рэдклифф также сказал, что был бы рад присоединиться к другой франшизе, но только если она будет короткой, поскольку он не уверен, что "подпишется на еще 7 или 8 фильмов".