6 акторів, які померли на знімальному майданчику

Адольф Цезар

Адольф Цезар здобув популярність після ролі сержанта Вернона Уотерса в "Історії солдата" (1984), що принесла йому номінації на "Оскар" та "Золотий глобус". На зйомках комедії "Жорсткі хлопці" він зіграв роль Леона Літтла, але через два дні після початку зйомок актора спіткала серцева недостатність, і він помер дорогою до лікарні. Його останнім фільмом стала комедія "Райський клуб", а у "Жорстких хлопцях" його роль посмертно передали актору Елі Воллаху.

Адольф Цезар (фото: Кіноріум)

Вік Морроу

Фільм "Сутінкова зона" залишив сумний слід в історії Голлівуду після трагічного інциденту на зйомках, який забрав життя актора Віка Морроу та двох дітей-акторів, Рене Чен і Міки Дінь Лі.

На зйомках порушили правила, дозволивши небезпечну нічну сцену з вертольотом, що спричинила трагічну аварію. Через це режисер Джон Лендіс та кілька членів команди були обвинувачені, але згодом виправдані. Ця подія привела до значних змін у галузі, спрямованих на покращення безпеки на знімальних майданчиках.

Вік Морроу​​​​​​​ (фото: Кіноріум)

Олівер Рід

Олівер Рід, відомий своєю ексцентричністю, помер від серцевого нападу під час перерви на зйомках фільму "Гладіатор" Рідлі Скотта, який став однією з найяскравіших ролей актора за останні роки. Як розповів Девід Францоні для Variety, Рід кинув виклик морякам у змаганні на випивку, в результаті якого знепритомнів.

Його не вдалося реанімувати, і актор помер по дорозі до лікарні у 61 рік. Решту його сцен у фільмі завершили за допомогою CGI, і його роль посмертно номінували на "Оскар".

Олівер Рід​​​​​​​ (фото: Кіноріум)

Джон Кенді

Джон Кенді, легенда голлівудської комедії 80-х і 90-х років, протягом своєї блискучої кар’єри зіткнувся з проблемами зі здоров’ям, які були пов’язані з вагою, зловживанням алкоголем і курінням. Його успіх у низці хітів затьмарювався такими викликами.

Останнім фільмом Кенді став "Wagons East", який зазнав комерційного та критичного провалу, що надає трагічний відтінок його кар’єрі. 4 березня 1994 року, після зйомок, актор поспілкувався з дітьми та пішов відпочити, але тієї ночі, на жаль, помер від серцевого нападу.

Джон Кенді (фото: Кіноріум)

Рей Ліотта

З розвитком кар'єри Рей Ліотта став дедалі активнішим на екрані, знімаючись у численних фільмах та серіалах щороку. Одним з його останніх проєктів став бойовик "Небезпечні води", що знімався в Домініканській Республіці. Виконавши роль Капітана, Ліотта після одного зі знімальних днів повернувся до свого номера та помер уві сні.

За результатами розтину, причиною смерті стали дихальна недостатність, набряк легенів і серцева недостатність. Попри втрату в травні 2022 року, його ще очікують релізи двох фільмів.

Рей Ліотта (фото: Кіноріум)

Брендон Лі

Каскадер і майбутній режисер "Джона Віка" Чад Стахелскі ніколи не використовував справжню вогнепальну зброю у фільмах із Кіану Рівзом, вшанувавши трагедію, що сталася на зйомках "Ворона". Брендон Лі, граючи головну роль, загинув у результаті помилкового пострілу з неправильно зарядженої зброї, яка випадково вистрілила снарядом замість холостого патрона.

Він помер 31 березня 1993 року у віці 28 років. Зйомки "Ворона" продовжилися пізніше, використовуючи дублера та цифрові ефекти для завершення сцен за участю Лі.

Брендон Лі (фото: Кіноріум)