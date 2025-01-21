6 акторів, які отримали серйозні травми на знімальному майданчику

Сильвестр Сталлоне

Це Перед зйомками ключових бойових сцен у фільмі "Роккі IV" Сильвестр Сталлоне, який виступав і як режисер, і як головна зірка, попросив Дольфа Лундгрена, виконавця ролі Івана Драго, забути про хореографію, яку вони раніше відпрацьовували, і "просто діяти, як у реальному бою".

Сильвестр Сталлоне (фото: Кіноріум)

Лундгрен не вагався і зробив саме так. У результаті після кількох справжніх ударів Сталлоне опинився в реанімації на дев’ять днів. Як з’ясувалося, удар Лундгрена був настільки сильним, що грудна клітка Сталлоне зазнала пошкоджень, а серце змістилося - травма, яка зазвичай трапляється під час серйозних автомобільних аварій. Автентичність сцен - це добре, але точно не ціною здоров’я самого Роккі.

Вігго Мортенсен

Хоча сам Вігго Мортенсен не виконував трюків, він отримав серйозну травму під час зйомок фільму "Володар перснів: Дві вежі". У сцені, де Арагорн разом із Леголасом і Ґімлі переслідують загін Урук-Хаїв через рівнини, намагаючись врятувати гобітів Меррі та Піпіна, вони знаходять купу тіл, спалених рогірримами після нічної битви.

Вігго Мортенсен​​​​​​​ (фото: Кіноріум)

Думаючи, що гобіти загинули в сутичці, Арагорн у люті та розпачі б’є ногою по шолому й голосно кричить. Виявилося, що його крик був не тільки акторською грою - під час удару Мортенсен зламав палець на нозі. Це стало болючим досвідом для актора.

Деніел Крейґ

Епоха Джеймса Бонда у виконанні Деніела Крейґа стала відомою своєю жорсткістю та реалістичністю. На відміну від своїх попередників, які майстерно виходили зі складних ситуацій завдяки кмітливості та шарму, агент 007 у виконанні Крейґа часто опинявся в небезпечних сутичках, які не обходилися без серйозних ушкоджень.

Сам актор також зазнав чимало травм під час зйомок, зокрема під час роботи над своїм дебютним фільмом про Бонда - "Казино Рояль".

Деніел Крейґ (фото: Кіноріум)

У Чеській Республіці, під час зйомок сцени бійки з дублерами, один з ударів припав прямо в обличчя Крейга, через що він втратив два передніх зуби. З серйозною травмою та кровотечею актора негайно доставили до лікарні, а потім - до лондонського стоматолога, який відновив йому зуби.

Після цього Крейг повернувся на знімальний майданчик і продовжив роботу, але в усіх подальших бойових сценах використовував захисну капу.

Наталі Портман

Балет - це надзвичайно виснажлива фізична діяльність, яка приховує серйозні ризики навіть для професіоналів. Під час зйомок фільму Даррена Аронофскі "Чорний лебідь" Наталі Портман довелося освоїти рухи, властиві професійним балеринам, і хоч вона досягла значного прогресу, уникнути травм не вдалося.

Одна з найбільш серйозних травм сталася, коли партнер по танцю мав підняти її, тримаючи за тулуб. Як розповідає акторка, під час підйому одне з її ребер вивихнулося і потрапило під інше. Біль був нестерпним, але на знімальному майданчику не було медика, який міг би надати допомогу, а режисер наполягав на завершенні сцени.

Наталі Портман​​​​​​​ (фото: Кіноріум)

У пізнішій частині фільму з'являється момент, коли героїня Портман відвідує фізіотерапевта. Ця сцена була справжньою: поки ліцензований спеціаліст працював над зняттям її болю, Аронофскі запропонував акторці залишатися в образі, що й увійшло до фільму.

Ділан О'Браєн

Те, що сталося з Діланом О'Брайеном під час зйомок фільму "Той, хто біжить лабіринтом: Ліки від смерті", було по-справжньому жахливим. Актор, який виконував роль Томаса в серії екранізацій антиутопічних романів Джеймса Дашнера, знімав небезпечний трюк, де їхав на даху рухомого автомобіля, закріплений ременем безпеки.

Проте, після команди режисера щось пішло не за планом: О'Брайена зірвало з автомобіля, і він впав на землю прямо перед мотоциклом, який втратив керування.

Аварія завдала серйозних травм - права сторона його обличчя була зламана, а також зазнав ушкоджень мозок. Актору довелося перенести масштабну операцію з реконструкції обличчя, перш ніж повернутися до зйомок.

Ділан О'Браєн (фото: Кіноріум)

Попри це, він відновився менш ніж за рік і зміг завершити роботу над фільмом. Крім того, Ділан знявся в бойовику "Американський вбивця", який включав складні трюки. За словами О'Брайена, цей проєкт став важливою частиною його реабілітації - своєрідною терапією, що допомогла йому відновити впевненість і повернутися до нормального життя.

Том Круз

Травма Тома Круза під час зйомок "Місія нездійсненна - Фолаут" має багато спільного з нещасним випадком Вігго Мортенсена у «Володарі перснів»: обидва травмували ногу, ці моменти потрапили до фінальної версії фільмів, і тепер вони стали цікавими фактами, які шанувальники згадують під час перегляду.

Під час виконання складного трюку, де Круз стрибав через дахи в центрі Лондона, він мав перестрибнути велику відстань між будівлями. Хоча він майже впорався, нога вдарилася об край даху.

Том Круз (фото: Кіноріум)

Актор зумів схопитися, підтягнутися й навіть продовжити погоню, кульгаючи, щоб завершити сцену. Вже тоді він відчув, що щось не так, і пізніше з’ясувалося, що він зламав щиколотку. Однак Круз не захотів псувати кадр і повторювати трюк.

Після завершення дубля його відвезли до лікарні, а виробництво довелося призупинити на кілька місяців, поки актор не відновився.