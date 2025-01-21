6 актеров, которые получили серьезные травмы на съемочной площадке

Сильвестр Сталлоне

Это Перед съемками ключевых боевых сцен в фильме "Рокки IV" Сильвестр Сталлоне, выступавший и как режиссер, и как главная звезда, попросил Дольфа Лундгрена, исполнителя роли Ивана Драго, забыть о хореографии, которую они ранее отрабатывали, и "просто действовать, как в реальном бою".

Сильвестр Сталлоне (фото: Кинориум)

Лундгрен не колебался и сделал именно так. В результате после нескольких настоящих ударов Сталлоне оказался в реанимации на девять дней. Как выяснилось, удар Лундгрена был настолько сильным, что грудная клетка Сталлоне получила повреждения, а сердце сместилось - травма, которая обычно случается во время серьезных автомобильных аварий. Аутентичность сцен - это хорошо, но точно не ценой здоровья самого Рокки.

Вигго Мортенсен

Хотя сам Вигго Мортенсен не выполнял трюков, он получил серьезную травму во время съемок фильма "Властелин колец: Две башни". В сцене, где Арагорн вместе с Леголасом и Гимли преследуют отряд Урук-Хаев через равнины, пытаясь спасти хоббитов Мерри и Пипина, они находят кучу тел, сожженных рогирримами после ночной битвы.

Вигго Мортенсен (фото: Кинориум)

Думая, что хоббиты погибли в схватке, Арагорн в ярости и отчаянии бьет ногой по шлему и громко кричит. Оказалось, что его крик был не только актерской игрой - во время удара Мортенсен сломал палец на ноге. Это стало болезненным опытом для актера.

Дэниел Крейг

Эпоха Джеймса Бонда в исполнении Дэниела Крейга стала известна своей жесткостью и реалистичностью. В отличие от своих предшественников, которые мастерски выходили из сложных ситуаций благодаря смекалке и шарму, агент 007 в исполнении Крейга часто оказывался в опасных схватках, которые не обходились без серьезных повреждений.

Сам актер также получил немало травм во время съемок, в частности во время работы над своим дебютным фильмом о Бонде - "Казино Рояль".

Дэниел Крейг (фото: Кинориум)

В Чешской Республике, во время съемок сцены драки с дублерами, один из ударов пришелся прямо в лицо Крейга, из-за чего он потерял два передних зуба. С серьезной травмой и кровотечением актера немедленно доставили в больницу, а затем - к лондонскому стоматологу, который восстановил ему зубы.

После этого Крейг вернулся на съемочную площадку и продолжил работу, но во всех последующих боевых сценах использовал защитную капу.

Натали Портман

Балет - это чрезвычайно изнурительная физическая деятельность, которая таит в себе серьезные риски даже для профессионалов. Во время съемок фильма Даррена Аронофски "Черный лебедь" Натали Портман пришлось освоить движения, свойственные профессиональным балеринам, и хоть она достигла значительного прогресса, избежать травм не удалось.

Одна из самых серьезных травм произошла, когда партнер по танцу должен был поднять ее, держа за туловище. Как рассказывает актриса, во время подъема одно из ее ребер вывихнулось и попало под другое. Боль была невыносимой, но на съемочной площадке не было медика, который мог бы оказать помощь, а режиссер настаивал на завершении сцены.

Натали Портман (фото: Кинориум)

В более поздней части фильма появляется момент, когда героиня Портман посещает физиотерапевта. Эта сцена была настоящей: пока лицензированный специалист работал над снятием ее боли, Аронофски предложил актрисе оставаться в образе, что и вошло в фильм.

Дилан О'Брайен

То, что произошло с Диланом О'Брайеном во время съемок фильма "Бегущий по лабиринту: Лекарство от смерти", было по-настоящему ужасным. Актер, исполнявший роль Томаса в серии экранизаций антиутопических романов Джеймса Дашнера, снимал опасный трюк, где ехал на крыше движущегося автомобиля, закрепленный ремнем безопасности.

Однако, после команды режиссера что-то пошло не по плану: О'Брайена сорвало с автомобиля, и он упал на землю прямо перед мотоциклом, который потерял управление.

Авария нанесла серьезные травмы - правая сторона его лица была сломана, а также получил повреждения мозг. Актеру пришлось перенести масштабную операцию по реконструкции лица, прежде чем вернуться к съемкам.

Дилан О'Брайен (фото: Кинориум)

Несмотря на это, он восстановился менее чем за год и смог завершить работу над фильмом. Кроме того, Дилан снялся в боевике "Американский убийца", который включал сложные трюки. По словам О'Брайена, этот проект стал важной частью его реабилитации - своеобразной терапией, которая помогла ему восстановить уверенность и вернуться к нормальной жизни.

Том Круз

Травма Тома Круза во время съемок "Миссия невыполнима - Фолаут" имеет много общего с несчастным случаем Вигго Мортенсена во "Властелине колец": оба травмировали ногу, эти моменты попали в финальную версию фильмов, и теперь они стали интересными фактами, которые поклонники вспоминают во время просмотра.

Во время выполнения сложного трюка, где Круз прыгал через крыши в центре Лондона, он должен был перепрыгнуть большое расстояние между зданиями. Хотя он почти справился, нога ударилась о край крыши.

Том Круз (фото: Кинориум)

Актер сумел вскочить, подтянуться и даже продолжить погоню, хромая, чтобы завершить сцену. Уже тогда он почувствовал, что что-то не так, и позже выяснилось, что он сломал лодыжку. Однако Круз не захотел портить кадр и повторять трюк.

После завершения дубля его увезли в больницу, а производство пришлось приостановить на несколько месяцев, пока актер не восстановился.