59-річна блогерка показала, як звичайний одяг може миттєво омолодити жінку. Спробуйте і ви (відео)

Як вдягатися після 50 років

Багато хто думає, що жінка після 50-60 років обов'язково має носити непримітний одяг. Втім, спробуйте відмовитися від звичайних джинсів, почніть змінювати себе з малого.

Замість них приміряйте світлі брюки. Вони теж можуть бути джинсовими, головне - обирайте моделі, які не будуть занадто тісними. Пам'ятайте про правильні акценти, навіть якщо ви носите "плюс-сайз" розмір, ваші речі не мають бути обтислими.

Як виглядати молодше за свій вік (скріншот)

Потім зверніть увагу на своє взуття. Спробуйте приміряти сучасні та стильні моделі. "Челсі" та інші чоботи можуть бути світлими, кремовими, не поспішайте взути щось чорне та "класичне".

Також варто відмовитися від "стандартних" жіночих пуховиків. Чомусь багато хто думає, що жінка після 50 може носити виключно "дуті", куртки, які візуально перетворюють її на "гусінь". А як щодо стильної шкіряної куртки?

Стильні куртки для жінок у віці (скріншот)

Окрім цього, блогерка показала, як можуть змінити образ аксесуари. Замініть сумку й відмовтеся від "бабусиних" варіантів. Сучасних та зручних моделей чимало, ви точно зможете знайти щось новеньке.

Модний одяг на жінок після 55 років (скріншот)

Подивіться, як виглядає блогерка в цих різних "луках". Різниця очевидна.