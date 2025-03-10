58-річний Венсан Кассель вперше показав сина, якого йому народила молода кохана

На фото його дівчина позує в бікіні на фоні океану і пальм, а на руках вона тримає їхнього сина Каетано.

"Спасибі, моя любов", - зворушливо підписав він фото, на якому дівчина годує малюка.



Молода дівчина Венсана Касселя з їхнім сином (фото: instagram.com/vincentcassel)

Що відомо про стосунки Венсана Касселя з моделлю

У 2023 році актор розлучився зі своєю другою дружиною, моделлю Тіною Кунакі, яка молодша за нього на 31 рік. Вони були разом близько 5 років і виховували доньку. Що стало причиною розриву пари, не відомо, за чутками - зрада дівчини.

А вже в листопаді 2023 року Кассель офіційно підтвердив свої стосунки з моделлю Нарою Баптистою.

На сьогоднішній день дівчині 29 років, вона брала участь у конкурсі "Міс Всесвіт Австралія 2020", а також працювала моделлю в агентстві Chic Management Brisbane у Квінсленді.

У травні 2024 року Кассель із молодою коханою відвідав Каннський кінофестиваль - там пара позувала фотографам перед прем'єрою фільму "Партенопа".

Влітку вони опублікували в Instagram кілька спільних фото на честь 1-ї річниці стосунків. А вже у вересні в блозі моделі з'явилися фото з округлим животиком. Сам Кассель новину про вагітність Нари Баптисти не коментував.

Дівчина, попри цікавий стан, продовжувала публікувати в блозі досить відверті фото та відео.

На початку січня 2025 року модель народила Касселю сина, якого назвали Каетано. Кохана актора вже показала фігуру в бікіні через місяць після пологів.

Нагадаємо, у нього вже є дві доньки від акторки Моніки Белуччі - Дева Кассель (2004 р. н.) і Леоні Кассель (2010 р. н.), а також дочка від Тіни Кунакі - Амазоні Кассель (2019 р. н.).



Венсан Кассель і Нара Баптиста (фото: instagram.com/narahbaptista)

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