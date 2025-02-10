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58-річна Сінді Кроуфорд повторила свій культовий образ з реклами 90-х

Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/CindyCrawford)
Автор: Іванна Пашкевич

58-річна супермодель Сінді Кроуфорд відтворила культовий образ з реклами Pepsi 1992 року, яка вперше з'явилася під час Супербоула.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

На опублікуваному фото, супермодель, як і в оригіналі, тримала в руках банку газованого напою для фото.

Замість червоних туфель на високих підборах, які вона носила в рекламі, Кроуфорд вирішила позувати босоніж.

"Напій перед грою. Я все ще в грі", - написала Сінді під фото.Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/CindyCrawford)

Шанувальники зауважили, що зірка виглядає так само вражаюче, як і у 90-х.

  • Вау, просто неймовірно! Час наче стоїть на місці, коли дивишся на таку красу
  • Сінді доводить, що не важливо скільки років - головне бути собою та залишатися іконою стилю!
  • Ця реклама була справжнім вибухом у 90-х, і ось вона знову підтверджує, чому її називають королевою!
  • Дивлячись на це фото, здається, що час справді не має жодної сили над її чарами

Це вже не перший раз, коли Кроуфорд згадує 90-ті. У 2016 році вона разом з ведучим Джеймсом Корденом створила пародію на цей рекламний ролик.

У 2018 році вона знову повернулася до цієї теми, об'єднавшись з сином Пресли Гербером, а також з Джеффом Гордоном, Кайрі Ірвінгом та Джиммі Феллоном. 

У 2021 році супермодель знову відтворила цей культовий образ, але вже з благородною метою. Тоді вона збирала кошти для Американської сімейної дитячої лікарні в Мадисоні, штат Вісконсин.Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/CindyCrawford)

"Це був один із тих моментів у моїй кар'єрі, коли, коли я йшла вулицею, люди говорили: "Пепсі!". Або я була в барі, і люди відправляли мене за пепсі.  І це кумедно, тому що тепер під час Хеловіна багато жінок вбираються як я в цій рекламі. Це як простий костюм на Хеловін", - розповіла вона в одному зі своїх інтерв’ю.

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