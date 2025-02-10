58-річна Сінді Кроуфорд повторила свій культовий образ з реклами 90-х

На опублікуваному фото, супермодель, як і в оригіналі, тримала в руках банку газованого напою для фото.

Замість червоних туфель на високих підборах, які вона носила в рекламі, Кроуфорд вирішила позувати босоніж.

"Напій перед грою. Я все ще в грі", - написала Сінді під фото. Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/CindyCrawford)

Шанувальники зауважили, що зірка виглядає так само вражаюче, як і у 90-х.

Вау, просто неймовірно! Час наче стоїть на місці, коли дивишся на таку красу

Сінді доводить, що не важливо скільки років - головне бути собою та залишатися іконою стилю!

Ця реклама була справжнім вибухом у 90-х, і ось вона знову підтверджує, чому її називають королевою!

Дивлячись на це фото, здається, що час справді не має жодної сили над її чарами

Це вже не перший раз, коли Кроуфорд згадує 90-ті. У 2016 році вона разом з ведучим Джеймсом Корденом створила пародію на цей рекламний ролик.

У 2018 році вона знову повернулася до цієї теми, об'єднавшись з сином Пресли Гербером, а також з Джеффом Гордоном, Кайрі Ірвінгом та Джиммі Феллоном.

У 2021 році супермодель знову відтворила цей культовий образ, але вже з благородною метою. Тоді вона збирала кошти для Американської сімейної дитячої лікарні в Мадисоні, штат Вісконсин. Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/CindyCrawford)

"Це був один із тих моментів у моїй кар'єрі, коли, коли я йшла вулицею, люди говорили: "Пепсі!". Або я була в барі, і люди відправляли мене за пепсі. І це кумедно, тому що тепер під час Хеловіна багато жінок вбираються як я в цій рекламі. Це як простий костюм на Хеловін", - розповіла вона в одному зі своїх інтерв’ю.