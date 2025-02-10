58-річна Сінді Кроуфорд повторила свій культовий образ з реклами 90-х

58-річна супермодель Сінді Кроуфорд відтворила культовий образ з реклами Pepsi 1992 року, яка вперше з'явилася під час Супербоула.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.
На опублікуваному фото, супермодель, як і в оригіналі, тримала в руках банку газованого напою для фото.
Замість червоних туфель на високих підборах, які вона носила в рекламі, Кроуфорд вирішила позувати босоніж.
"Напій перед грою. Я все ще в грі", - написала Сінді під фото.
Шанувальники зауважили, що зірка виглядає так само вражаюче, як і у 90-х.
Це вже не перший раз, коли Кроуфорд згадує 90-ті. У 2016 році вона разом з ведучим Джеймсом Корденом створила пародію на цей рекламний ролик.
У 2018 році вона знову повернулася до цієї теми, об'єднавшись з сином Пресли Гербером, а також з Джеффом Гордоном, Кайрі Ірвінгом та Джиммі Феллоном.
У 2021 році супермодель знову відтворила цей культовий образ, але вже з благородною метою. Тоді вона збирала кошти для Американської сімейної дитячої лікарні в Мадисоні, штат Вісконсин.
"Це був один із тих моментів у моїй кар'єрі, коли, коли я йшла вулицею, люди говорили: "Пепсі!". Або я була в барі, і люди відправляли мене за пепсі. І це кумедно, тому що тепер під час Хеловіна багато жінок вбираються як я в цій рекламі. Це як простий костюм на Хеловін", - розповіла вона в одному зі своїх інтерв’ю.
До слова, раніше ми розповідали, як Тейлор Свіфт освистали на Супербоулі.
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