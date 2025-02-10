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Супербоул 2025: Кендрік Ламар вразив яскравим виступом з SZA, Сереною Вільямс та Семюелем Л. Джексоном

Понеділок 10 лютого 2025 15:25
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Супербоул 2025: Кендрік Ламар вразив яскравим виступом з SZA, Сереною Вільямс та Семюелем Л. Джексоном Кендрік Ламар (фото: Getty images)
Автор: Поліна Іваненко

Репер Кендрік Ламар став хедлайнером цьогорічного Супербоула. Його виступ наробив чимало галасу, адже він був дійсно яскравим.

Як виступив Ламар і хто з зірок з'явився поруч з ним, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Так, на традиційному Halftime Show Ламар влаштував справжній міні-концерт. Його виступ тривав майже 14 хвилин, за цей час він встиг виконати уривки своїх 12 пісень.
Супербоул 2025: Кендрік Ламар вразив яскравим виступом з SZA, Сереною Вільямс та Семюелем Л. ДжексономСемюель Л. Джексон (скріншот)

Масштаби вражали - першим запрошеним гостем виявився легендарний Семюель Л Джексон, який "відкривав" виступ Ламара та з'являвся у ньому згодом.
Супербоул 2025: Кендрік Ламар вразив яскравим виступом з SZA, Сереною Вільямс та Семюелем Л. ДжексономКендрік Ламар на Супербоулі 2025 (скріншот)

Також поруч з Кендріком співала SZA. Разом з нею репер виконав свої хіти та зривав гучні овації.
Супербоул 2025: Кендрік Ламар вразив яскравим виступом з SZA, Сереною Вільямс та Семюелем Л. ДжексономСупербоул 2025 (скріншот)

А ще під час виступу поруч з Ламар з'явилася тенисистка Серена Вільямс. Вона танцювала під треки репера й потрапила на відео.

До слова, виступ Кендріка мав декілька прихованих послань до Дрейка, з яким вони гучно судилися через трек "Not Like Us". Ламар декілька разів грався з натяками та давав зрозуміти, що може виконати цю пісню.

Втім він все ж не став ризикувати, а замість цього декілька разів пожартував про позови.

До слова, поява Серени також могла бути "ляпасом" для Дрейка, адже декілька років тому їм приписували роман. Нині ж вона підтримує Ламара.

До слова, раніше ми розповідали, як Тейлор Свіфт освистали на Супербоулі.

Під час створення матеріалу було використано джерела: Instagram-сторінка NFL, сайти Donttakefake, New York Post.

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