RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны

58-летняя Синди Кроуфорд повторила свой культовый образ из рекламы 90-х

Синди Кроуфорд (фото: instagram.com/CindyCrawford)
Автор: Иванна Пашкевич

58-летняя супермодель Синди Кроуфорд воссоздала культовый образ из рекламы Pepsi 1992 года, которая впервые появилась во время Супербоула.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

На опубликованном фото, супермодель, как и в оригинале, держала в руках банку газированного напитка для фото.

Вместо красных туфель на высоких каблуках, которые она носила в рекламе, Кроуфорд решила позировать босиком.

"Напиток перед игрой. Я все еще в игре", - написала Синди под фото.Синди Кроуфорд (фото: instagram.com/CindyCrawford)

Поклонники заметили, что звезда выглядит так же впечатляюще, как и в 90-х.

  • Вау, просто невероятно! Время как будто стоит на месте, когда смотришь на такую красоту
  • Синди доказывает, что не важно сколько лет - главное быть собой и оставаться иконой стиля!
  • Эта реклама была настоящим взрывом в 90-х, и вот она снова подтверждает, почему ее называют королевой!
  • Глядя на это фото, кажется, что время действительно не имеет никакой силы над ее чарами

Это уже не первый раз, когда Кроуфорд вспоминает 90-е. В 2016 году она вместе с ведущим Джеймсом Корденом создала пародию на этот рекламный ролик.

В 2018 году она снова вернулась к этой теме, объединившись с сыном Пресли Гербером, а также с Джеффом Гордоном, Кайри Ирвингом и Джимми Фэллоном. 

В 2021 году супермодель снова воссоздала этот культовый образ, но уже с благородной целью. Тогда она собирала средства для Американской семейной детской больницы в Мадисоне, штат Висконсин.Синди Кроуфорд (фото: instagram.com/CindyCrawford)

"Это был один из тех моментов в моей карьере, когда, когда я шла по улице, люди говорили: "Пепси!". Или я была в баре, и люди отправляли меня за пепси. И это забавно, потому что теперь во время Хэллоуина многие женщины наряжаются как я в этой рекламе. Это как простой костюм на Хэллоуин", - рассказала она в одном из своих интервью.

Читайте РБК-Украина в Google News
Синди КроуфордЗвёзды