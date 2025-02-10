58-летняя Синди Кроуфорд повторила свой культовый образ из рекламы 90-х

58-летняя супермодель Синди Кроуфорд воссоздала культовый образ из рекламы Pepsi 1992 года, которая впервые появилась во время Супербоула.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
На опубликованном фото, супермодель, как и в оригинале, держала в руках банку газированного напитка для фото.
Вместо красных туфель на высоких каблуках, которые она носила в рекламе, Кроуфорд решила позировать босиком.
"Напиток перед игрой. Я все еще в игре", - написала Синди под фото.
Поклонники заметили, что звезда выглядит так же впечатляюще, как и в 90-х.
Это уже не первый раз, когда Кроуфорд вспоминает 90-е. В 2016 году она вместе с ведущим Джеймсом Корденом создала пародию на этот рекламный ролик.
В 2018 году она снова вернулась к этой теме, объединившись с сыном Пресли Гербером, а также с Джеффом Гордоном, Кайри Ирвингом и Джимми Фэллоном.
В 2021 году супермодель снова воссоздала этот культовый образ, но уже с благородной целью. Тогда она собирала средства для Американской семейной детской больницы в Мадисоне, штат Висконсин.
"Это был один из тех моментов в моей карьере, когда, когда я шла по улице, люди говорили: "Пепси!". Или я была в баре, и люди отправляли меня за пепси. И это забавно, потому что теперь во время Хэллоуина многие женщины наряжаются как я в этой рекламе. Это как простой костюм на Хэллоуин", - рассказала она в одном из своих интервью.
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