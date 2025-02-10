58-летняя Синди Кроуфорд повторила свой культовый образ из рекламы 90-х

На опубликованном фото, супермодель, как и в оригинале, держала в руках банку газированного напитка для фото.

Вместо красных туфель на высоких каблуках, которые она носила в рекламе, Кроуфорд решила позировать босиком.

"Напиток перед игрой. Я все еще в игре", - написала Синди под фото. Синди Кроуфорд (фото: instagram.com/CindyCrawford)

Поклонники заметили, что звезда выглядит так же впечатляюще, как и в 90-х.

Вау, просто невероятно! Время как будто стоит на месте, когда смотришь на такую красоту

Синди доказывает, что не важно сколько лет - главное быть собой и оставаться иконой стиля!

Эта реклама была настоящим взрывом в 90-х, и вот она снова подтверждает, почему ее называют королевой!

Глядя на это фото, кажется, что время действительно не имеет никакой силы над ее чарами

Это уже не первый раз, когда Кроуфорд вспоминает 90-е. В 2016 году она вместе с ведущим Джеймсом Корденом создала пародию на этот рекламный ролик.

В 2018 году она снова вернулась к этой теме, объединившись с сыном Пресли Гербером, а также с Джеффом Гордоном, Кайри Ирвингом и Джимми Фэллоном.

В 2021 году супермодель снова воссоздала этот культовый образ, но уже с благородной целью. Тогда она собирала средства для Американской семейной детской больницы в Мадисоне, штат Висконсин. Синди Кроуфорд (фото: instagram.com/CindyCrawford)

"Это был один из тех моментов в моей карьере, когда, когда я шла по улице, люди говорили: "Пепси!". Или я была в баре, и люди отправляли меня за пепси. И это забавно, потому что теперь во время Хэллоуина многие женщины наряжаются как я в этой рекламе. Это как простой костюм на Хэллоуин", - рассказала она в одном из своих интервью.