57-летняя Оксана Байрак показала свои фото до пластики

У Байрак спросили, чтобы она себе посоветовала, когда ей было 18-20 лет. Режиссер ответила и показала фото, на котором изображена еще совсем юной.

"Сказала бы: "Девочка, никаких сомнений! Ты - гений!" - заявила режиссер.

Оксана Байрак в юные годы (фото: instagram.com/ksanabayrak)

Также у нее поинтересовались, не жалеет ли она, что родилась в Украине. На что Оксана ответила, что родилась в СССР. На этом вопросе она показала свою школьную фотографию.

Оксана Байрак в школьные годы (фото: instagram.com/ksanabayrak)