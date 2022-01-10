UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

57-летняя Оксана Байрак показала свои фото до пластики

Автор: Роман Мирончук

Оксана Байрак решила пообщаться со своими поклонниками. Известная украинская режиссер, сценарист и телеведущая, которая сейчас живет в Лос-Анджелесе, показала свои юные фотографии.

Тогда она еще не делала никаких пластических операций. Снимки она опубликовала в Instagram, когда отвечала на вопросы подписчиков.

У Байрак спросили, чтобы она себе посоветовала, когда ей было 18-20 лет. Режиссер ответила и показала фото, на котором изображена еще совсем юной.

"Сказала бы: "Девочка, никаких сомнений! Ты - гений!" - заявила режиссер.

Оксана Байрак в юные годы (фото: instagram.com/ksanabayrak)

Также у нее поинтересовались, не жалеет ли она, что родилась в Украине. На что Оксана ответила, что родилась в СССР. На этом вопросе она показала свою школьную фотографию.

Оксана Байрак в школьные годы (фото: instagram.com/ksanabayrak)

Напомним, Оксана Байрак рассказала о появлении младенца в своей семье. Она призналась, что впервые стала мамой. При этом режиссер прибегла к суррогатному материнству.

Говорят, что у нее девочка Лиза от гражданского супруга - фитнес-тренера и актера Георгия Москалюка, который младше ее на 23 года. Пара познакомилась на шоу "Давай поженимся", где Оксана была ведущей, а Георгий - другом жениха.

Мы также писали о том, что Оксана Байрак поженила известную украинскую актрису Анну Сагайдачную.

Читайте РБК-Украина в Google News
Шоу-бизнесОксана Байрак