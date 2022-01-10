57-річна Оксана Байрак показала свої фото до пластики

У Байрак запитали, щоб вона собі порадила, коли їй було 18-20 років. Режисер відповіла і показала фото, на якому зображена ще зовсім юною.

"Сказала б: "Дівчинка, ніяких сумнівів! Ти - геній!" - заявила режисер.

Оксана Байрак в юні роки (фото: instagram.com/ksanabayrak)

Також у неї поцікавилися, чи не шкодує вона, що народилася в Україні. На що Оксана відповіла, що народилася в СРСР. На цьому питанні вона показала свою шкільну фотографію.

Оксана Байрак у шкільні роки (фото: instagram.com/ksanabayrak)