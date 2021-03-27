57-летний Жигунов тайно женился на копии Анастасии Заворотнюк (фото)

Позже в СМИ появились и фото с церемонии бракосочетания звезды "Моей прекрасной няни" и журналистки Виктории.

Жигунов женился на возлюбленной (фото: instagram.com/zhigunov_sergey)

Свадьба 57-летнего актера и Виктории прошла довольно скромно. На опубликованных изданием Стархит кадрах видно, что невеста была в голубом платье с необычным вырезом и длинными рукавами. В руках у невесты букет из розовых тюльпанов.

Фото: Сергей Жигунов женился на Виктории Ворожбит (Стархит)

Отметим, что фактически для Сергея этот брак стал третьим. Артист был дважды женат на актрисе Вере Новиковой. Они развелись после того, как Жигунов закрутил роман с Заворотнюк во время съемок сериала. Впрочем, отношения длились только два года.

В 2007-м актер развелся с женой из-за романа, а в 2009-м они снова поженились. Спустя 11 лет брак актеров распался. Поговаривают, в этот раз причиной стали именно отношения с журналисткой Викторией Ворожбит.

Фото: Сергей Жигунов с экс-женой Верой Новиковой (ТВ Центр)