55-летняя Оксана Байрак объяснила младенца в семье: от фитнес-тренера

Оксана Байрак (фото: instagram.com/ksanabayrak)

Украинская режиссер Оксана Байрак рассказала о рождении дочери

Оксана Байрак, известная украинский режиссер, сценарист и телеведущая призналась, что впервые стала мамой. Об этом 55-летняя ведущая рассказала на презентации авторского шоу "О чем молчат женщины".

Так, в одной из программ будет поднята тема суррогатного материнства. И Байрак сказала, что "очень сильна в этом вопросе, потому что ее ребенок тоже от суррогатной матери".

"Мы не просто поговорим об этом, а поможем героине и каждой зрительнице, которая оказалась в похожей ситуации, найти решение", - рассказала Байрак.

Стоит отметить, что снимок новорожденного малыша появился на Instagram-странице режиссера еще в сентябре 2019 года. Тогда Байрак не уточнила, ее ли это ребенок, ограничившись лаконичной и загадочной подписью: "Когда мир начинается с бизнес-класса. Люблю тебя".

Ребенок Оксаны Байрак (фото: instagram.com/ksanabayrak)

В комментариях инсайдеры рассекретили имя ребенка - это девочка, которую предположительно зовут Лиза.

Отцом ребенка телеведущей называют гражданского супруга Байрак - фитнес-тренера и актера Георгия Москалюка, он младше телеведущей на 23 года. Будущие возлюбленные познакомились на шоу "Давай поженимся", где Оксана была ведущей, Георгий - другом жениха.

Оксана Байрак и Георгий Москалюк (фото: instagram.com)