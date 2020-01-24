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55-річна Оксана Байрак пояснила немовля в родині: від фітнес-тренера

STYLERПерсони    24.01.2020 - 21:31
55-річна Оксана Байрак пояснила немовля в родині: від фітнес-тренера
Оксана Байрак (фото: instagram.com/ksanabayrak)

Українська режисерка Оксана Байрак розповіла про народження дочки

Оксана Байрак, відомий український режисер, сценарист і телеведуча зізналася, що вперше стала мамою. Про це 55-річна ведуча розповіла на презентації авторського шоу "Про що мовчать жінки".

Так, в одній з програм буде піднята тема сурогатного материнства. І Байрак сказала, що "дуже сильна в цьому питанні, тому що її дитина від сурогатної матері".

"Ми не просто поговоримо про це, а допоможемо героїні і кожній глядачці, яка опинилася в схожій ситуації, знайти рішення", - розповіла Байрак.

Варто відзначити, що знімок новонародженого малюка з'явився на Instagram-сторінці режисера ще у вересні 2019 року. Тоді Байрак не уточнила, чи її це дитина, обмежившись лаконічним і загадковим підписом: "Коли світ починається з бізнес-класу. Люблю тебе".

55-річна Оксана Байрак пояснила немовля в родині: від фітнес-тренера

Дитина Оксани Байрак (фото: instagram.com/ksanabayrak)

В коментарях інсайдери розсекретили ім'я дитини - це дівчинка, яку імовірно звати Ліза.

Батьком дитини телеведучої називають цивільного чоловіка Байрак - фітнес-тренера й актора Георгія Москалюка, він молодший за телеведучу на 23 роки. Майбутні закохані познайомилися на шоу "Давай одружимося", де Оксана була ведучою, Георгій - другом нареченого.

55-річна Оксана Байрак пояснила немовля в родині: від фітнес-тренера

Оксана Байрак і Георгій Москалюк (фото: instagram.com)

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